Z národního parku mizí pozemky soukromníků

Do národního parku nebude začleněn také například hřbitov mezi obcemi Karlova Ves a Branov, jak potvrdila starostka Karlovy Vsi Iveta Kohoutová. Už dříve se rozhodlo, že do parku nebude zakresleno zastavěné území této vsi obklopené křivoklátskými lesy. Stejně tak mají být vyjmuty nedaleké samoty Kouřimecká myslivna a Kouřimecká rybárna, jež jsou také v majetku soukromníků.

Dříve se v kuloárech mluvilo o tom, že jako advokátka by mohla křivoklátské obce přímo zastupovat, ale sama naznačuje, že by mohla být spíše ku pomoci advokátce Janě Marečkové, která s některými starosty už spolupracuje. „Jsem v kontaktu s právní zástupkyní. To je v tuto chvíli vše, co mohu říct,“ uvedla na dotaz Seznam Zpráv senátorka Zwyrtek Hamplová.