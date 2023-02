Nejvyšší soud zkritizoval Babiše kvůli výroku, že odpůrci jsou zaplaceni

Expremiérovi se konkrétně nepodařilo prokázat, že by nižší soudy ve sporu Babiš vs. Filipová chybovaly. Z usnesení Nejvyššího soudu naopak vyplývá, že Babiše zkritizoval. „Nelze totiž připustit, aby se ten, kdo neoprávněně zasáhl do osobnosti jiného, zprostil své odpovědnosti pouze poukazem na to, že tak učinil v rámci vyjádření k záležitosti veřejného zájmu. I při veřejné debatě je nutné dodržovat obecná pravidla pro realizaci svobody projevu, jakkoliv je třeba důsledně vážit i zájem na zachování diskuze o záležitostech veřejného zájmu,“ uvedl soudce Petr Vojtek z Nejvyššího soudu v usnesení, které mají Seznam Zprávy k dispozici.