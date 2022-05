Nouzový stav v Česku bude do konce června

Opozice vládu rovněž tepala za to, že nedokáže říct, kolik uprchlíků v Česku je. „Nevíme, kde se pohybují, nevíme, kolik lidí se vrací, nevíme, kolik lidí tu v tuto chvíli plánuje zůstat déle, neznáme ani profesní profil těchto lidí. To jsou ale jen ty základní údaje a většinu z nich jsme měli získat už při první registraci. Teď to vláda chce dohánět, ale to už samozřejmě půjde velice těžko,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.