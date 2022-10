Nová armádní auta musí kvůli závadám hromadně do servisu

Na Generálním štábu v Praze svolala armáda dopoledne tiskovou konferenci, kde oznámila, že nová terénní auta Toyota Hilux mají problémy a musejí do servisu. Dodávky aut jsou podle armády v termínu, a tedy bez zpoždění, objevují se ale problémy v praxi.

„Větší závady jsou na filtru pevných částic a filtru přídavného topení. Nejsou to závady, které by závažnějším způsobem omezovaly provoz vozidel,“ řekl Miloslav Muzikant ze sekce logistiky.

Ministryně obrany Jana Černochová v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, že případné použití taktických jaderných zbraní na Ukrajině by nemělo žádný dopad na Čechy. Mluvila také o Češích bojujících na Ukrajině a možné mobilizaci.

„Závady se týkají nedokonalého procesu regenerace filtru pevných částic, který je způsoben vadnými vstřikovači, a nikoliv uživatelským procesem. Přijali jsme přísná opatření ve spolupráci s Toyotou a servisní sítí tak, aby výměny probíhaly co nejrychleji a provoz vozidel byl omezený co nejméně,“ popsal mluvčí firmy proces nápravy.

„Vozidlo je přijato do servisu do 24 hodin v pracovních dnech a záruční opravy vozidel jsou prováděny v limitu ideálně pěti pracovních dnů. Do týdne už auto funguje. Celá operace probíhá na náklady výrobce a je v rámci záručních podmínek,“ dodal mluvčí firmy.