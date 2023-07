O místo šéfa Úřadu práce se uchází šest lidí

Na post generálního ředitele Úřadu práce ČR se hlásí šest uchazečů. Seznam Zprávám to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Uzávěrka přihlášek byla v pátek, jména uchazečů Jurečka zatím podle svých slov nezná. Jasno ale má v tom, co by si od budoucího ředitele přál.

„Měl by to být kandidát, který nám pomůže dokončit naši vizi toho, aby Úřad práce byl klientským úřadem, plně digitalizovaným úřadem, úřadem, který lidem nekomplikuje život, nedoptává se na informace, které si stát může zjistit, a umí posílit individuální péči o klienta v situaci, kdy si to někdo opravdu vyžaduje,“ řekl Jurečka.