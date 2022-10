O účastnících oslavy 28. října jasno není. Pozvánku zatím nedostali ani „oblíbenci“

Prezident republiky nepozval na oslavu 28.října předsedy obou komor Parlamentu. @Vystrcil_Milos a @market_a to jistě neoplakali. V protokolární řeči je to ale buranská urážka Parlamentu a parlamentní demokracie. Žádný své cti dbalý poslanec či senátor by na Hrad proto jít neměl.