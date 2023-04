ODS platí Svobodovi PR agenturu

Politické strany nemusí své běžné provozní výdaje do takových podrobností zveřejňovat a v tomto případě nelze vyjít ani ze sumy, kterou ODS agentuře zaplatila za volby. Komunální kampaně nemusí ze zákona mít transparentní účty. Důvod je prostý: Při volbách ve více jak 6000 obcích by takový objem dat nebylo možné zkontrolovat.

„Pozice primátora je natolik složitá, vyžaduje natolik odborný přístup, že všechny ty věci by měli dělat odborníci,“ reagoval sám Svoboda na dotaz, proč spolupracuje s externí agenturou, když má k dispozici mluvčího či odbor komunikace. „Je to práce od rána do večera,“ dodal s tím, že zatím pro něj pracují „k naprosté spokojenosti“.