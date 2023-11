Olomouckým krajským předsedou ODS se stal Major, nahradil obviněného Záchu

Regionální sněm se nečekaně protáhl na téměř pět hodin, řešil se na něm i návrh regionální rady na zrušení přerovského sdružení, a to právě kvůli silniční kauze. Regionální sněm dnes podle Majora doporučil celorepublikovému sněmu, aby přerovské oblasti odňal licenci. Tento krok dnes podpořil také premiér Petr Fiala, který sněm v Olomouci navštívil. Podle něj jde o správný krok k obnovení důvěry lidí v ODS. „Ve své nominační řeči jsem uvedl, že udělám maximum proto, aby ODS pokračovala i v přerovské oblasti. Už od rána s hlavním manažerem řešíme, jak co nejvíce zkrátit dobu, po kterou ODS v přerovské oblasti nebude v plné síle. Věřím tomu, že na jaře, když začne kampaň do voleb do Evropského parlamentu, budeme mít již plnou členskou základnu,“ doplnil Major.