Pavel: Už si nejsem jistý, že by se Rusko neopovážilo napadnout NATO

Místo druhé vyučovací hodiny je dnes na programu debata s prezidentem Petrem Pavlem. Na otázky nemusí dlouho čekat. Měla by být v Karlovarském kraji vysoká škola? Jak se stavíte k Číně? Jeden student se pak zeptal, zda si Pavel myslí, že by Rusko dokázalo napadnout Severoatlantickou alianci.

„Ještě před dvěma lety bych řekl, že ne, ale poté, co zahájili ofenzivu na Ukrajině, si tím nejsem tak jistý,“ prohlásil prezident.

„Nejsem si tak úplně jistý, že by se Rusko nedokázalo pustit do ještě něčeho šílenějšího, ať už je to konfrontace se silnějším soupeřem, jako je NATO, nebo rozhodnutí použít jaderné zbraně. Riziko samozřejmě je, a i proto je reakce západních zemí na první pohled možná až příliš opatrná, protože všichni soudní jsou si vědomi, že šlapeme v porcelánu,“ odpověděl Petr Pavel na dotaz studenta.