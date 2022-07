Pekarová Adamová: Poslanci budou řešit vstup Švédska a Finska do NATO v srpnu

Vláda ve středu řešila postoupení protokolů o přístupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance (NATO) k ratifikaci do parlamentu. Dolní komora by ji měla mít na programu koncem prázdnin.