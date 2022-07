„Signál Putinovi.“ Pekarová Adamová chce zrychlit hlasování o rozšíření NATO

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) by se v Česku měla zrychlit ratifikace smluv ke vstupu Švédska a Finska do NATO. Pro Seznam Zprávy uvedla, že by hlasování v dolní komoře Parlamentu, potřebné pro český souhlas s rozšířením Aliance, mohlo proběhnout během prázdnin na mimořádné schůzi zákonodárců.

Premiér Petr Fiala (ODS) nedávno avizoval ukončení ratifikace až začátkem podzimu.

„Brzká ratifikace je v tomto případě důležitá. Jednak vysílá signál (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi - rozšíření Aliance je jeho zásadní strategickou prohrou. Důležitý signál ale vysílá i ostatním členům Aliance, z nichž někteří by mohli s ratifikací váhat,“ řekla Pekarová Adamová pro Seznam Zprávy.

Přístupové protokoly musí schválit všech 30 zemí Severoatlantické aliance. Hotovo už mají v Polsku, Estonsku, Německu či Kanadě. Často země používají speciální nástroje k urychlení schválení této symbolické záležitosti.

„Zatím se nic neděje“

V Česku dokument dosud pobývá na Ministerstvu zahraničních věcí, zároveň jej pročítají jednotlivá ministerstva v takzvaném meziresortním řízení před schvalováním vládou.

„Ohledně přístupu Švédska a Finska do NATO, s tím jdu příští týden na vládu. Věřím, že je to věc, o které je všeobecná shoda, a že sněmovna pak přístupové protokoly schválí co nejdřív,“ řekl Seznam Zprávám šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti).

Poslední řádná schůze před letní pauzou bude příští středu. A Pekarová Adamová nepředpokládá, že by se tam věc mohla stihnout projednat či s tím alespoň začít.

„Ministerstvu zahraničí jsme jasně sdělili, že jsme připraveni postupovat maximálně rychle, ale zatím se nic neděje. Je to škoda, protože se tak již zcela jistě nestihne projednávání zahájit před plánovanou letní pauzou. Podpořím ale velmi ráda svolání mimořádné schůze k tomuto bodu i v průběhu prázdnin,“ řekla dále Pekarová Adamová.

Ta nedávno navštívila Švédsko, kde ji přijal i švédský král Carl XVI. Gustaf. „Rozšíření NATO bylo dominantním tématem mé návštěvy na začátku května. V době, kdy se Švédové a Finové rozhodovali, zda přihlášku do Aliance podají,“ dodala.

Klidně o prázdninách

Schvalovací kolečko v případě mezinárodních smluv začíná na Ministerstvu zahraničních věcí, které za protokoly ručí a vysílá je na schválení vládou. Po shodě na úrovni exekutivy putují dokumenty do obou komor Parlamentu. Pokud je Poslanecká sněmovna i Senát schválí, smlouvy potřebují ještě ratifikační tečku - podpis prezidenta Miloše Zemana.

Schvalování vstupu Švédska a Finska do NATO je v Česku možná až překvapivě pozvolné, minimálně na první pohled. Vláda Petra Fialy je v „první linii“ diplomatického střetu Západu s Ruskem kvůli agresi Moskvy vůči Ukrajině. A rozhodnutí Stockholmu a Helsinek vstoupit do Aliance je přímým důsledkem bezpečnostní krize v sousedství Evropské unie.

Samotné schvalování v Poslanecké sněmovně by mělo projít hladce, vláda má většinu v obou komorách Parlamentu. Odmítavé postoje a debaty na plénu se dají čekat zejména od dvacítky poslanců SPD, kteří zpochybňují i české členství v Alianci.

S možností „prázdninové“ mimořádné schůze, která by urychlila ratifikaci vstupu severských zemí do západního obranného bloku, začínají počítat i ostatní vládní poslanci. Poslední řádná schůzce před letní pauzou je naplánovaná na příští týden.

„Jsem určitě pro to, aby se to projednalo co nejdříve. Pokud bude nahrán tento návrh jako sněmovní tisk v průběhu léta, tak to lze zařadit buď na jiné mimořádné schůzi, které se už teď rýsují, nebo pojďme udělat jinou mimořádnou schůzi. I já to vnímám tak, že by pro nás jako pro republiku nebyla hezká vizitka, pokud bychom byli jedna z posledních zemí, která v rámci ratifikačního procesu svůj souhlas předloží,“ řekla Seznam Zprávám poslankyně a místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix.

I zákonodárci KDU-ČSL jsou podle jejich šéfa Marka Výborného připraveni se i během prázdnin sejít k hlasování o rozšíření Aliance. „Považuji ratifikaci vstupu Švédska a Finska do NATO i pro ČR za klíčové a strategické rozhodnutí pro bezpečnostní situaci na východním křídle NATO. Vláda by v tomto smyslu měla celý proces urychlit a Sněmovna by v procesu ratifikace bezodkladně měla pokračovat,“ uvedl.