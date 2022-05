Pekarová: Hamáček by se měl za své útoky omluvit, pokud je toho schopen

Server Seznam.cz nemusí Janu Hamáčkovi platit odškodné, rozhodl v úterý soud. Soudkyně Eva Harmachová žalobu Hamáčka vůči serveru zamítla, protože podle ní nebylo zasaženo do osobnostních práv exministra.

Podle předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové exministr vnitra útočil na novináře účelově a měl by se za své výroky omluvit.

„Ukázalo se, že Jan Hamáček útočil na novináře zejména proto, aby odpoutal pozornost od skutečnosti, že chtěl vyměnit bezpečnost země a miliardovou škodu způsobenou výbuchem ve Vrběticích za neschválenou vakcínu Sputnik V, o které Rusko prokazatelně lhalo a která slouží jako nástroj hybridní války. Jsem ráda, že spravedlnosti bylo učiněno za dost. Bývalý ministr vnitra by se měl za své útoky omluvit, pokud je toho schopen,“ uvedla Pekarová ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

Dalším politikem, který se vyjádřil k rozhodnutí soudu, je šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. „Nemohu to komentovat bez znalosti odůvodnění soudu a na jednání se řešily utajované skutečnosti. Myslím, že postup pana Hamáčka vyvolal značné pochybnosti. My Piráti jednoznačně bráníme právo veřejnosti vědět, co novináři zjistili, pokud jsou tak prezentována pravdivá zjištění,“ říká poslanec Michálek.