Cestu do Moskvy si Hamáček domlouval sám, tvrdí vnitro

Jan Hamáček po zveřejnění kauzy Vrbětice začal tvrdit, že cestu do Moskvy nemyslel vážně a mělo jít jen o zastírací manévr, jak „nepozorovaně“ dostat do Prahy českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku. Seznam Zprávy ale letos v březnu získaly z ministerstva zahraničí prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím program jeho plánované cesty.

O „kamufláži“ nic nevěděl ani expremiér Andrej Babiš. Hamáčkovy plány na cestu do Moskvy považoval za vážně míněné. „Tak jsem to chápal,“ řekl Babiš letos v lednu Deníku N. Na to, proč tam chtěl 1. místopředseda jeho vlády jet, když už věděl o kauze Vrbětice, Babiš odvětil: „Nevím, možná si to neuvědomil nebo si to nespojil.“