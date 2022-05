Důchody zvedneme znovu v září, oznámil Jurečka

Kvůli vysoké inflaci se od září znovu mimořádně zvednou důchody. Zásluhový procentní díl penze by měl vzrůst o 5,2 procenta. Starobní důchod by se tak měl zvýšit zhruba o 700 korun. Na twitteru to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Lidé s podprůměrnou starobní penzí by měli od září dostat přidáno méně než zmíněných 700 korun. Naopak lidé s nadprůměrnou penzí si přilepší víc. Člověk, který pobírá 15 000 korun, by měl od září dostávat zhruba o 580 korun víc. Penzista s 13 000 korunami by si měl polepšit asi o 470 korun. Ten, kdo má důchod 18 000 korun, by měl mít zhruba o 730 korun víc.