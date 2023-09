Piráty do eurovoleb povede znovu Marcel Kolaja

Lídrem pirátské kandidátky pro volby do Evropského parlamentu bude stejně jako v roce 2019 Marcel Kolaja, nynější první místopředseda strany a europoslanec. Rozhodli o tom členové Pirátů při dnešním jednání Celostátního fóra. Získal 299 hlasů z celkového počtu 543.

Kolaja byl do začátku loňského roku místopředsedou Evropského parlamentu, nyní zastává pozici kvestora. Má tak na starosti administrativu a finanční záležitosti spojené s chodem instituce. Kromě toho působí ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a ve výboru pro kulturu a vzdělávání.

Kolaja chce v Evropském parlamentu navázat na práci v předchozím funkčním období a nadále usilovat o to, aby každý občan měl větší kontrolu nad svým životem online i offline, řekl po svém zvolení. „Budu hájit soukromí evropských občanů, to je pro mě jako piráta něco extrémně důležitého, něco, co Pirátská strana nese jako svůj prapor už od svého založení,“ poznamenal.