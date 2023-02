Zemětřesení v ANO. Po Prchalovi končí u Babiše i mluvčí Vořechovský a Tünde Bartha

„Ano, je pravda, že jsme se s hnutím ANO dohodli na ukončení spolupráce ke konci února. Pro nás oba to bylo několik velmi náročných a zajímavých let spojených i s prací na Úřadu vlády,“ napsal Vořechovský Seznam Zprávám.

Vořechovský patřil k nejbližším spolupracovníkům Babiše. Téměř deset let se pro Babiše věnoval komunikaci s médii – nejprve v Agrofertu, od roku 2015 v hnutí ANO, byl také vedoucím odboru komunikace Úřadu vlády a mluvčím Babišova kabinetu.

Mluvil i za Babišovu prezidentskou kampaň a podle Babišova vyjádření by se pravděpodobně stal i jeho mluvčím na Pražském hradě. „My vlastně ani mluvčí nemáme. Máme Vláďu Vořechovského, který dělá s médii. My jsme takový malý tým,“ prohlásil Babiš loni v listopadu.

Tünde Bartha doprovázela Babiše už od jeho působení v čele Ministerstva financí. Do Strakovy akademie přišla s šéfem hnutí ANO už v roce 2017, do jejích kompetencí nespadala ale jen premiérova agenda, řídila celý Úřad vlády. Babiš s ní počítal jako s kancléřkou i na Pražském hradě.

Podle prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka je potřeba volební tým po porážce v prezidentských volbách zredukovat. „Nezvítězili jsme, takže část týmu se přesunula do Sněmovny a část lidí končí. Není psáno, že to je na věčné časy, ale teď by nebyli dostatečně využiti,“ řekl Havlíček.

Podle Havlíčka Bartha i Vořechovský končí po vzájemné dohodě a není vyloučena spolupráce do budoucna. „Není to žádným signálem, že by se Andrej Babiš chystal opouštět hnutí ANO,“ dodal.

Foto: Úřad vlády Babišova manažerka Tünde Bartha

Ve středu oznámil ukončení spolupráce s ANO také marketér Marek Prchal. Důvodem podle něj není výsledek prezidentských voleb, konec v marketingovém týmu hnutí ANO byl naplánován už před nimi.

„Bylo to deset let, které jsou jednou za život,“ řekl Prchal serveru Info.cz. „S Andrejem Babišem jsme se rozloučili a popřáli si hodně štěstí,“ dodal. Prchal patřil v minulosti k nejviditelnějším členům týmu, který stál za kampaněmi hnutí ANO. Podle dostupných informací měl na starosti sociální sítě.

Po vyhraných sněmovních volbách v roce 2017 dokonce šéf hnutí Andrej Babiš prohlásil, že „náš největší guru je Mára“. Snímek z tehdejší tiskové konference, na němž Babiš Prchala líbá na čelo, koluje v různých obměnách dodnes.

Oznámení o konci spolupráce přišlo týden poté, co komunikačního experta ze svých řad vyloučil spolek Art Directors Club (ADC), a to kvůli stylu vedení Babišovy prezidentské kampaně.

Ta byla kritizována kvůli tomu, že straší válkou, a to kvůli heslu „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat, ne voják“. Bývalý premiér takový výklad odmítal s tím, že on mluví o míru.

Po prohraných volbách ale připustil, že se kampaň v něčem nepovedla. „Je pravda, že náš marketér kampaň úplně nezvládl. Úplně se nepovedl ten billboard, na kterém neměl být voják, ale generál, a měl mluvit o míru. A ne o válce,“ připustil nicméně Babiš v rozhovoru pro iDnes.cz.