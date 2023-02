Marek Prchal skončil u Andreje Babiše

„Bylo to deset let, které jsou jednou za život,“ řekl Prchal serveru Info.cz . „S Andrejem Babišem jsme se rozloučili a popřáli si hodně štěstí,“ dodal. Vyjádření hnutí ANO redakce zjišťuje.

Oznámení o konci spolupráce přišlo týden poté, co komunikačního experta ze svých řad vyloučil spolek Art Directors Club (ADC), a to kvůli stylu vedení Babišovy prezidentské kampaně.

Ta byla kritizována kvůli tomu, že straší válkou, a to kvůli heslu „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat, ne voják“. Bývalý premiér takový výklad odmítal s tím, že on mluví o míru.