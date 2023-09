Poslanci ANO hodnotí emotivní projev Babiše: „Řekl, co si lidé myslí“

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si ve středu vysloužil kritiku koaličních politiků i části veřejnosti.

Na půdě dolní komory Parlamentu totiž varoval před novou totalitou, ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) nazval nulou a parazitem, předsedkyni Poslanecké sněmovny pak označil za prodejkyni mobilů.

To vše v projevu při schvalování programu 74. schůze Sněmovny.

„Vy neznáte sílu slov. Jediný, kdo budoval totalitu, byli estébáci a komunisti. Jediné, co svými vyjádřeními děláte, je, že vyvoláváte vlny nenávisti, štvete lidi proti sobě, přispíváte k rozdělování společnosti,“ vmetl Babišovi přímo na plénu místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan upozornil na to, že rozčílený expremiér vždy odhalí svou tvář. „Předvedl jste tady morální striptýz,“ řekl.

Zatímco koaliční poslanci při jeho projevu bučeli nebo bouchali rukama do lavic, ze strany, kde sedí hnutí ANO, přicházel spíš smích a potlesk.

Seznam Zprávy proto v kuloárech oslovily některé zákonodárce opozičního hnutí s dotazem, co na projev předsedy říkají.

Robert Stržínek: Mě kdyby někdo vytočil, tak bych se choval úplně stejně. (rozesměje se)

Eva Fialová: Tak… je to náš předseda. (široký úsměv)

Karel Havlíček: Musíme si uvědomit, že Sněmovna není o salonní sestavě úředníků, je to prostě o tvrdém střetu. To prostě do Sněmovny patří. Myslím si, že tady padaly horší výrazy. Myslím si, že to patří nejenom do diskuze ve Sněmovně, ale to je i v jiných zemích.

Alena Schillerová: To šlo od srdce. Já si myslím, že možná by se také někdo měl zaobírat tím, že i na něj bylo útočeno - na jeho rodinu. To si myslím, že nikdo neřeší a každý řeší až to, že skutečně on šel bránit svou čest a šel bránit čest své rodiny. To vyvolalo jeho emoce. Zkuste si to třeba pustit, že skutečně ty útoky ze strany ministra Dvořáka byly nevybíravé.

Miloslav Janulík: No, to není úplně politický dotaz… On faktograficky řekl to, co si většina lidí myslí. A proč by nemohl říct, že je tady zbytečný ministr, když je to pravda.

Sestřih projevu Andreje Babiše.Video: PSP

Aleš Juchelka: (se smíchem protočí oči v sloup a beze slova odchází do zasedacího sálu)

Jana Pastuchová: No, oni o něm taky předtím říkali nelichotivé věci. Pan Babiš byl po prázdninách asi plný toho, co ho na vládě a jejích plánech štve. Pak ho vyprovokoval pan ministr Dvořák a už to jelo. Ale lidé jsou na tyhle problémy ve společnosti, které on pojmenoval, taky naštvaní.

Zuzana Ožanová: Já ten projev neslyšela, byla jsem zrovna na ústavně-právním výboru, kde jsme hlasovali a měli jsme přenos vypnutý.

Ladislav Okleštěk: Nějaká invektiva z jeho strany tam byla, ale oni je vůči Andreji Babišovi také používají. Vláda na něj útočí neustále i tou legislativou, kterou dělá.