Poslanci plánují nové Ministerstvo sportu

Počet vládních resortů by se mohl od příštího volebního období rozšířit, a to o Ministerstvo sportu. Šlo by o pomyslnou třešničku na dortu chystaného zákona, na němž v současnosti pracuje koaliční pracovní skupina Sport.

„Máme tady tisíce koncepčních materiálů, je to rozlezlé do několika ministerstev, ale neexistuje komplexní dokument, který by pojal sport jako celek,“ říká poslanec a člen pracovní skupiny David Šimek (KDU-ČSL).

Naráží na to, že v současnosti jsou organizace a financování sportu legislativně rozesety mezi více resortů a Národní sportovní agenturu (NSA). Připravovaná norma by tomu měla učinit přítrž. Plány poslanci minulý týden představili zástupcům sportovních organizací.

„Neobjevujeme Ameriku,“ podotýká poslanec Karel Haas (ODS), který je jedním ze spoluautorů a především propagátorů chystaných změn.

„Takový zákon mají Holandsko, Polsko, Maďarsko,“ vypočítává. „Na Maďarsko kvůli jeho představiteli můžeme nahlížet všelijak, sportovně ale udělali velký krok dopředu. Poláci také mají vynikající systém, mají hotový zákon a mají i Ministerstvo sportu a turistiky,“ upozorňuje.

Věci, co jsou na vodě

První verzi paragrafového znění, na níž chtějí spolupracovat se všemi zainteresovanými sportovními organizacemi a asociacemi, by zákonodárci chtěli mít hotovou do konce letošního roku.

Podle Haase by měl nový zákon řešit řadu praktických věcí, které jsou v současné době „na vodě“. Zmiňuje například daňové postavení profesionálních sportovců. „Někteří jsou v pracovním poměru, někteří jsou živnostníci, někteří jako svobodná povolání. A jejich danění pak kolikrát řeší soudy,“ vysvětluje.

Poukazuje na zřejmě nejznámější případ fotbalisty Davida Lafaty, jehož danění příjmů před šesti lety skončilo až u Nejvyššího správního soudu. Ten nakonec dal sportovci za pravdu, že může legálně danit příjmy výhodnějším paušálem, než který mu tehdy povolil finanční úřad.

„Tahle země neumí ani více než 30 let po revoluci říct, jaké je právní a daňové postavení profi sportovců,“ míní Haas. Vyřešit by to měl právě nový zákon.

Hlasy z opozice Poslanec ANO Jan Richter, jinak též stínový zmocněnec pro sport, Seznam Zprávám napsal, že by vznik Ministerstva sportu přivítal. Zcela jiný postoj zaznívá z hnutí SPD. „Pětikoalice si vymyslela tři nová ministerstva, jejichž agenda stojí nemalé peníze a navíc jsou zcela zbytná. Například Ministerstvo pro evropské záležitosti. Počet ministerstev by se měl naopak snížit, a ne navyšovat!“ reagoval poslanec Zdeněk Kettner na dotaz Seznam Zpráv.

Poslanci v jeho přípravě cítí i silnou podporu všech organizací, které k tvorbě přizvali. „Byla tam klíčová shoda všech aktérů na tom, že jsou věci, které se dělají na hraně nebo někdy i bez právní opory. Je řada věcí, které si ukotvení v zákoně zaslouží,“ říká šéf NSA Ondřej Šebek.

Kromě danění a odměňování zmiňuje i zdravotní péči o vrcholové sportovce. Ani ta v současné době není jasně ukotvena.

S tím souhlasí i poslanec Haas. „Když se špičkový český sportovec někde zraní, tak všichni asi chceme, aby rychle dostal špičkovou lékařskou péči. V Česku ale nemáme legislativní oprávnění ke špičkové péči o reprezentanty, a pokud by si nějaký s prominutím prudič stěžoval, proč léčíme nějakého sportovce, ale ne jeho, který je v pořadníku dřív, má vlastně pravdu.“

Současná kvalitní a rychlá péče o reprezentanty, kteří ji momentálně potřebují, je podle něj takřka protiprávní a vychází pouze z letitého usnesení vlády.

Zákon by měl zároveň dát jasná pravidla dobrovolníkům, kterých je zejména v mládežnickém sportu nespočet. „Nejenže nemáme jejich evidenci, ale nemáme ani nastavený systém, jak stát tyto lidi může podpořit za to, že něco dělají ve volném čase,“ upozorňuje lidovec Šimek.

Zákonným řešením by podle něj bylo nastavení možných benefitů ve zdravotním a důchodovém pojištění či daňových úlev.

Transformace z NSA?

Finální verzi paragrafového znění by poslanci měli rádi hotovou do konce března 2024 a hned poté by rádi zahájili „ostrý“ legislativní proces. „Nabytí účinnosti zákona by mělo být od ledna 2025 a vznik ministerstva v roce 2026 po volbách do Poslanecké sněmovny,“ slibuje si Haas.

Vznik nového úřadu by kvitoval i předseda NSA, která by se měla v ministerstvo de facto přetransformovat. Úředníci agentury by se jednoduše stali úředníky Ministerstva sportu.

„Z pohledu současného nastavení je dobře, že vůbec existuje NSA, která má sport jako hlavní agendu, dřív tomu tak nebylo. Na druhou stranu ve chvíli, kdy má vlastního ministra kultura a věda a výzkum, vnímám volání sportovního prostředí, aby byl význam sportu brán na stejné úrovni s kulturou. Transformace NSA v ministerstvo by dávala smysl,“ soudí Ondřej Šebek.

A dodává, že současné postavení NSA je poněkud roztříštěné. On sám se jednání vlády účastní pouze v případech, že mají ministři sportovní tematiku na programu. Nemůže ani předkládat vlastní návrhy.

Na jiných úrovních jsou však kompetence jiné a má je na starost někdo jiný. „Za nás na vládu materiály předkládá premiér. V zahraničí – na evropské nebo světové úrovni – je to však v kompetencích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ popisuje Šebek.

V případě, že by sport měl vlastního ministra, by jeho reprezentace byla jednodušší. Právě i co se týče zahraničních jednání, kdy jednotlivé státy zastupuje jeden konkrétní ministr, který má v dané zemi sport v gesci, zatímco za Česko spolu s ministrem školství jezdí vyjednávat právě i šéf NSA.

Například letos, kdy Česká republika připojila podpis pod iniciativu Spojeného království na vyloučení Rusů a Bělorusů z olympijských her. Česko je jedinou zemí, která má pod výzvou hned dva podpisy.