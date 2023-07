Poslanci v prvním kole podpořili úsporný balíček. Řešili pohádky i pisoáry

Vládní úsporný balíček prošel po třech dnech jednání prvním čtením. Opozice chtěla zákon rovnou v úvodu zamítnout, neměla na to ale dostatek hlasů.

„Debata probíhala víc než 27 hodin. Nyní se balíkem budou zabývat výbory, Sněmovna se k balíčku v druhém čtení vrátí na začátku září,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Ačkoli hrozilo, že se jednání protáhne i do víkendu a příštího týdne, opoziční poslanci nakonec své projevy stihli dokončit do pátečního odpoledne. V průběhu debaty vystupovali především opoziční poslanci, několikrát vystoupili šéfové opozičních partají Tomio Okamura (SPD) a Andrej Babiš (ANO).

Babiš doporučil vládě zmrazit platy a spořit na Úřadu vlády. Ministři by se podle něj měli nasnídat doma a ušetřit tak veřejné prostředky.

„Teď všichni mluví, jak je skvělé tam přijít - chlebíčky, fidorka, ferrero rocher. Jak já jsem řval, když to tam nosili! My jsme šetřili. Všichni snídali doma, když jsme to dělali v šest ráno bez socanů,“ uvedl Babiš.

Okamura opakovaně kritizoval Evropskou unii, stejně jako vládní podporu Ukrajině napadené Ruskem. „Válku s Ruskem nelze vyhrát,“ tvrdil Okamura na plénu.

Co mění konsolidační balíček? Nebude možné uplatňovat daňovou slevu na školkovné, slevu na studenta nebo členský příspěvek v odborech.

Slevu na manželku bude možné uplatit pouze, pokud se stará o dítě do tří let.

Balíček také ruší daňové zvýhodnění nepeněžních benefitů, snižuje limit pro osvobození příjmů z hazardních her od daně, ruší daňovou uznatelnost vína jako daru na reprezentaci a snižuje limit pro daňovou uznatelnost firemních vozidel.

Mění se také nastavení sazeb DPH. Místo dvou snížených sazeb 10 a 15 procent bude jedna 12procentní. Balíček také přesouvá některé položky do základní sazby 21 procent, například kadeřnické služby, odvoz odpadu, noviny, řezané květiny či točené pivo. Speciálním případem budou knihy, na které se DPH nebude uplatňovat.

Balíček zavádí nový koeficient daně z nemovitosti. Výnos ze zvýšení daně o tento koeficient bude výhradním příjmem státního rozpočtu. Dosud výnos z daně z nemovitosti šel pouze obcím.

Největší vlnu reakcí vyvolalo čtvrteční vystoupení premiéra Petra Fialy. „Když mluvíme o ozdravení veřejných financí, neposíláme státní rozpočet do lázní. To, k čemu naše země musí přistoupit, to je série vážných, doslova život zachraňujících operací,“ uvedl předseda vlády.

V průběhu pátečního dne už některá vystoupení nabývala spíše humorného charakteru. Poslanec ANO Martin Kolovratník například předčítal z knihy Josefa Čapka O pejskovi a kočičce, konkrétně pasáž o tom, jak zvířátka vařila dort.

„Ty dvě postavy jednoho dne vzaly mouku, mlíčko a vajíčko a míchaly to dohromady a říkají: dort musí být sladký. Říkala to kočička a nasypala do toho cukr. A taky slaný, říkal pejsek a dal tam sůl,“ uvedl zákonodárce.

Jeho stranický kolega Milan Wenzl si pak v projevu postěžoval, že se poslanci u pisoárů navzájem nebaví a nemohou se tak blíže seznámit. „Přijdu na záchod, jdu se vyčůrat, stojí nás tam pět, máme opřené čelo o dlaždičky, každý v ruce něco drží a jsme zticha. Je to takové trapné,“ prohlásil u pultíku.

Zatímco na plénu probíhalo první čtení balíčku, koaliční poslanci už začali jednat, jak vlastní materiál hodlají změnit. Pětikoalice se ve čtvrtek potkala nad seznamem několika desítek změn, které chtějí poslanci dodatečně uplatnit.

Velká část návrhů se týká DPH. Piráti chtějí do nižší sazby zařadit minerálky a léčivé vody, lidovci zase pleny a kojeneckou vodu. Starostové chtějí nižší DPH na noviny a časopisy, dále navrhují, aby daň z nemovitosti zůstala obcím a část nešla do státního rozpočtu.