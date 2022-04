Poslanci znovu připravují spacáky. Opozice rozpoutá velké obstrukce

Opozice chystá na příští týden ve Sněmovně obstrukce, které mají trvat několik nocí, v krajním případě se mohou protáhnout i do víkendu.

„Nejenže jsme připraveni obstruovat jeden den, my opravdu plánujeme obstruovat více nocí, dokud to zvládneme,“ nastínil pro Seznam Zprávy šéf SDP Tomio Okamura, jak bude jednání náročné.

Na „dlouhá jednání“ je připravené i hnutí ANO, jak potvrdila šéfka klubu Alena Schillerová nebo Karel Havlíček. Opoziční kluby si podle informací Seznam Zpráv dokonce kvůli obstrukcím připravují rozpisy služeb, aby se prostřídaly.

Naposledy byli poslanci ve Sněmovně přes noc v únoru kvůli novele pandemického zákona. Schůze Sněmovny tehdy začala v úterý ve 14 hodin a přerušena byla až ve čtvrtek nad ránem.

Příští týden Sněmovnu čekají dvě mimořádné schůze. Řešit se má vládní návrh na úplné zrušení EET nebo senátní předloha o zavedení možnosti korespondenční volby poslanců a prezidenta pro Čechy ze zahraničí.

Obstruovat ze všech sil

Probírat se má také vládní návrh na snížení státních plateb do zdravotnictví za děti, studenty, důchodce nebo nezaměstnané tak, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. A právě s tímto bodem má velký problém SPD.

„Hnutí SPD už před dvěma měsíci jasně řeklo, že budeme ze všech sil obstruovat vládní návrh zákona, kdy chce vláda vzít zdravotnictví 14 miliard korun, což zhorší dostupnost zdravotní péče pro naše občany,“ vysvětlil důvod plánovaných obstrukcí Okamura.

Námitky má i hnutí ANO. „Koalice se chystá vzít ze systému zdravotnictví 14 miliard a to je v této situaci naprosto nepřijatelné. Pro některé pojišťovny to může být fatální a celkově to může ohrozit kvalitu poskytované péče,“ tvrdí šéfka klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Nelíbí se jí ani to, že vláda chce zároveň zrušil EET. „To by do rozpočtu přinášelo 12 až 13 miliard ročně. Pokusíme se jim vysvětlit, že pokud nezruší EET, které chce mimochodem i velká část podnikatelů, nemusí brát ani 14 miliard pojišťovnám,“ dodala.

Vláda popírá, že by se kvůli tomuto návrhu dostupnost zdravotní péče zhoršila. „Pan předseda Okamura tomu vůbec nerozumí. Máme vše spočítané, čísla známe, kdyby si pan předseda Okamura dal práci, jak je to s penězi ve zdravotnictví a s pojišťovnami, tak by takové věci nemohl říkat,“ reagoval poslanec a předseda výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda (ODS).

Koalice: nepřijatelné

Vládní koalice přiznává, že jí v tuto chvíli nezbývá než obstrukce „vydržet“. „V rámci dodržení jednacího řádu nemáme příliš široký manévrovací prostor. Jsme připraveni koaliční priority prosadit, a to bohužel i za cenu nočních jednání,“ uvedl poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Je ale podle něj nepřijatelné, aby „sněmovní menšina dlouhodobě nad rámec ústavních zvyklostí bránila většině účinně plnit zákonodárnou roli Sněmovny“.