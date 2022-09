„Pozdě a příliš vysoko.“ Opozice cupuje zastropování cen energií

„Jednak s tím přichází pozdě, ale hlavně je strop nastavený nesmyslně vysoko. Lidé budou platit 7–9 tisíc za MWh, a to mnoho rodin prostě nemůže utáhnout. Levnější energie teď budou mít třeba na Slovensku, v Polsku, ve Francii, Španělsku a dalších zemích. Firmy budou zcela nekonkurenceschopné a mnohé z nich budou nuceny zavírat úplně nebo minimálně přesunou výrobu do zahraničí,“ uvedla

„Hlavní je to, že vláda se neměla bát jít do nařízení cen pro výrobce elektřiny. Mají několikanásobně vyšší zisky a vláda jim tyto profity podržela. ČEZ má většinu energie na příští rok prodanou za cca 2500 Kč/MWh. Strop je na dvojnásobku,“ reagoval na dotaz Seznam Zpráv.

Spokojený není ani se zastropováním cen plynu. „Do loňska byla cena za kWh i s daní kolem 70 haléřů, takže zastropovat to na 3 Kč, co chce Fialova vláda, je extrémně moc. Hlavně pro ty, kdo plynem topí, je to likvidační. Maximální únosná cena je z pohledu SPD kolem koruny za kWh, možná 1,5 Kč, ale už i to je moc, jelikož by to znamenalo meziročně 100procentní nárůst ceny. Navíc Fialova vláda nezastropovala ceny pro průmysl, což je také potřeba okamžitě udělat, jelikož jinak hrozí nejen krachy podniků, ale propouštění a zvýšení nezaměstnanosti,“ dodal šéf SPD.