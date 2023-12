Pražská TOP 09 podpořila nominaci Kalouska na kandidátku Spolu pro eurovolby

Krajský výbor pražské TOP 09 podpořil nominaci bývalého předsedy strany a někdejšího ministra financí Miroslava Kalouska na kandidátku Spolu pro evropské volby. ČTK to sdělil europoslanec a náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil. Kalousek zájem kandidovat do Evropského parlamentu v příštím roce ohlásil v předminulém týdnu, jeho záměr ale vzbudil i negativní reakce.

Kalouskův úmysl nemá podporu mezi některými europoslanci dalších stran, které se podílejí na koalici Spolu. „Myslím si, že by to udělalo větší škodu než užitek,“ uvedl pro server Lidovky.cz lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský s poukazem na to, že Kalousek v poslední době nešetří veřejnou kritikou na adresu několika koaličních ministrů a ekonomických kroků kabinetu. „TOP 09 náš názor dobře zná, stejně tak dohody, které jsme uzavřeli. Nepotřebuji jim to teď připomínat přes média,“ podotkl Vondra.