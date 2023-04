Prezident Pavel představil svůj poradní tým

„Už jako kandidát na hlavu státu jsem odmítl předstírat, že jsem expertem na všechno. Dobrý prezident nemusí všemu rozumět, ale musí se umět dobře rozhodnout. Dobrý prezident musí umět definovat cíl a obklopit se těmi nejlepšími odborníky, aby se na cestě k naplňování tohoto cíle mohl odborně a informovaně rozhodovat. Právě to bude hlavním posláním našeho expertního týmu,“ řekl Pavel.

Z možných adeptů na ústavní soudce se dnes Pavel sejde s bývalou šéfkou Soudcovské unie Danielou Zemanovou a s někdejším předsedou Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefem Baxou. Uvedl to také na dopolední tiskové konferenci. Doplnil, že pozvaní právníci ještě nejsou kandidáty na ústavní soudce. Jména tří vybraných kandidátů chce co nejdříve předložit Senátu, aby je horní komora stihla projednat na schůzi 10. května.

„S těmito dvěma budu dnes mluvit, ale nejsou to stále ještě kandidáti, jsou to lidé, kteří zatím byli doporučeni konzultačním týmem. Po té dnešní schůzce se mnou se rozhodneme, jestli zároveň budou kandidáti a jestli jejich jména pošleme do Senátu,“ řekl Pavel.