S prvními kandidáty na ústavní soudce se Pavel sejde 3. dubna, řekl v Senátu

Hlavním bodem programu Pavlova pobytu v Senátu byl jeho projev na schůzi horní komory. Na úvod svojí řeči k senátorkám a senátorům řekl, že jeho předchůdci měli k Senátu někdy problematické vztahy. Pavel by chtěl zlepšovat politickou kulturu v zemi a v politice.

Minulé pondělí Pavel řekl, že chce proces jmenování soudců učinit transparentnějším. Rozhodl se proto obeslat 23 právních institucí, které by mu měly předložit své adepty.

Šéf Senátu Vystrčil označil návštěvu prezidenta Pavla v horní komoře za symbolický návrat k ústavnosti, normální politické kultuře a spolupráci. Vystrčil také nabídl zástupci Hradu účast v senátní Komisi pro ústavu a parlamentní procedury. Zjednoduší to podle něho názorovou výměnu v této oblasti.

Stručnost v duchu své pověsti projevil Pavel například při zápisu do pamětní knihy v předsálí kanceláře předsedy Senátu, když nad svůj podpis napsal krátkou větu: „Je mi ctí.“

„Je mi ctí,“ napsal Pavel do pamětní knihy v Senátu.

Pavlův předchůdce Miloš Zeman nebyl v Senátu devět let. Naposledy senátory na jejich schůzi navštívil v květnu 2014, tedy zhruba rok po nástupu do funkce. O Senátu se vyjadřoval jako o zbytečné ústavní instituci, kterou by bylo možné vyhladovět, tedy zrušit její financování ze státního rozpočtu, a byl proti cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan.