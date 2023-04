Prezident Pavel přijel na Ukrajinu. Rusko mezitím spustilo raketové útoky

Prezident Petr Pavel dorazil v pátek ráno do Kyjeva. Stalo se tak chvíli poté, co Ukrajina čelila raketovým útokům ruské strany. Na Ukrajině je Pavel společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Pavel v posledních týdnech několikrát podráždil Ukrajince výroky, že preferuje realistický pohled, co se výsledku války týče.

Například v únoru na bezpečnostní konferenci v Mnichově prohlásil, že osvobození některých částí Ukrajiny by mohlo znamenat neúnosné ztráty na životech. A také řekl, že drtivé vítězství Ukrajiny by mohlo způsobit kolaps Ruska, což je nežádoucí pro stabilitu v Evropě. Zhroucené Rusko by se podle Pavla stalo obrovským bezpečnostním rizikem.