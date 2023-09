Prezident podepsal důchodovou reformu. Vysvětlil, proč váhal

Prezident dnes podepsal novelu důchodového zákona, která zpřísňuje podmínky pro předčasné důchody a mění také systém valorizací penzí. Vzhledem k datu podpisu začne novela platit od 1. října, a nikoliv od 1. září, na kdy to vláda původně plánovala.

Způsob úpravy mimořádné valorizace důchodů by podle něj v případě dalšího inflačního výkyvu vedl k fiskálně nákladnějšímu řešení, než je to dnešní.

U způsobu, jakým se budou měnit podmínky pro odchody do předčasných penzí, pak zkritizoval extrémně malý rozdíl mezi termínem platnosti a účinnosti novely zákona. „Tento postup může zakládat v inkriminované části populace nadměrnou nerovnost v přístupu k institutu předčasných důchodů,“ upozornil Pavel.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už na ranní tiskové konferenci uvedl, že ať se prezident rozhodne jakkoli, musí to respektovat. „Já jsem byl v situaci, kdy jsem tady od dubna jasně říkal, že tuto novelizaci uděláme a s jakými parametry. Takže argument příliš krátkou lhůtou úplně není argumentem, který by byl v tento okamžik namístě. Protože lidé opravdu věděli zhruba půl roku dopředu, co ta novela přináší, jaké budou změny z hlediska třeba jejich rozhodování,“ uvedl Jurečka.