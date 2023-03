Prezident vyráží na první tuzemskou cestu. Na Ostravsku mu zaplatí jen oběd

A zároveň šlo o období před druhou prezidentskou volbou a šéfové krajů vyjadřovali obavy, aby Zemanovi jen neplatili předvolební kampaň. Což později potvrdil i Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který uvedl, že Zeman by náklady na prezidentské cesty měl zahrnout do limitu na financování kampaně.

Je to právě financování výjezdů, které by se s nástupem Petra Pavla mělo změnit. Naznačuje to už tento výjezd do Moravskoslezského kraje, kde podle hejtmana Ivo Vondráka (dříve ANO) bude v režii kraje pouze zajištění oběda pro celou delegaci a hosty. „Bude tam více lidí, starostové, zástupci místních organizací a další hosté. Nic jiného po nás ale prezidentská kancelář nechtěla,“ uvedl hejtman.