Ptali jsme se v Liberci: Okamura, nebo Rajchl? „Chci toho, který svrhne vládu“

Liberec je ve středu odpoledne epicentrem protivládních nálad. Do města se sjel jak Okamura, tak Rajchl, a řada místních si chce vyslechnout oba dva. I když se oba politici v některých názorech výrazně liší - nebo možná právě proto. Mohou si ujasnit, kdo z nich je jim názorově bližší.

Oba lídři také dělají vše pro to, aby dostali posluchače na svoji stranu.

Na některé lidi taková strategie funguje a potvrzují, že večer dorazí. Pro seniorky posedávající zatím u nedaleké kašny je ale důležité jen jedno: konec Fialovy vlády. „A když nepůjde odvolat, měli by je vyházet z oken,“ míní ta nejupovídanější z nich. Její kamarádka na to odvětí, že na to jsme v Česku ale málo odvážní.