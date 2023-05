Rakušan chtěl řešit manželství pro všechny v září. Pekarová ho předběhla

Stejně tak schválili návrh předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy, aby se zároveň projednávala změna Listiny základních práv a svobod, která by v Ústave zakotvila manželství pouze jako svazek muže a ženy.

Že je kamenem úrazu slovo „manželství“, potvrdil i poslanec KDU-ČSL Jiří Navrátil: „My od počátku nesouhlasíme s tím, aby se to jmenovalo manželství. Protože chceme najít cestu, máme pracovní skupinu, která se zabývá shodami pěti koaličních stran a zjišťuje, kam jsme schopni se posunout. Hledáme cestu, která umožní projednání tohoto zákona,“ řekl.

K diskuzi o pojmenování svazku přitom došlo už i při tvorbě předvolební koalice Pirátů s hnutím STAN. Zatímco Piráti jasně prosazovali výraz manželství, konzervativnější část Starostů byla opatrnější. V koaliční smlouvě to proto vyřešili šalamounskou formulací „rovnoprávné sňatky“.

Sněmovna by už tento týden mohla projednat nový matriční zákon, který mimo jiné rovněž přináší další novinku pro stejnopohlavní páry. Ty by podle návrhu mohly od ledna příštího roku uzavírat registrované partnerství na všech matrikách v Česku. „Doposud je to možné jen na 14 vybraných matrikách,“ uvedl poslanec Navrátil. Návrh bude zařazen ke středečnímu projednání.