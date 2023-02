„Schillerová mě označila za zrádce.“ Vondrák popsal okolnosti svojí rezignace

Do centrály ANO na pražském Chodově dorazil poslanec a hejtman Ivo Vondrák ještě jako místopředseda hnutí. Jednání předsednictva však opustil již jako řadový člen.

Kvůli kritice Andreje Babiše v prezidentských volbách a podpoře jeho soupeře se na jeho hlavu snesla v rámci ANO silná kritika. Dalo se očekávat, že Vondrák ve funkci místopředsedy ANO dlouho nezůstane. A tak se také stalo.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy krátce po jeho odchodu z jednání špiček hnutí hejtman popisuje, v jaké kondici Babiš na předsednictvu působil a co si myslí o nové strategii šéfa ANO.

Jaká byla atmosféra na předsednictvu ANO?

Pro mě to bylo vstřícnější, než jsem očekával. I když diskuze byla místy kritická vůči mně, přišlo mi to docela konstruktivní. Vlastně by stálo za to, kdyby se taková diskuze vedla častěji.

Vyčítali vám členové předsednictva podporu Petru Pavlovi v prezidentských volbách?

Samozřejmě že mělo odezvu, když jsem jako místopředseda ANO veřejně řekl, že nedám hlas předsedovi ANO Andreji Babišovi a budu volit jeho soupeře. Vyšší princip mravní je ale pro mě v daný okamžik důležitější věc než stranická disciplína, s čímž ostatní členové nebyli ztotožněni. Proto jsem se rozhodl, že když to takto vnímají, rezignoval jsem na funkci místopředsedy. Učinil jsem tak na místě, měl jsem připravený dokument a počítal jsem s tím.

Kdo konkrétně vám postup v prezidentských volbách vyčetl?

To nechci konkretizovat. Vnímala to velká většina, byly tam i další věci. Už delší dobu vnímám, že jsem ve svých názorech osamocený, takže jsem se rozhodl z funkce odejít. Je to pro mě do jisté míry osvobozující, protože jsem nechtěl být ve funkci, když v ní nemohu nic změnit.

K tomu jste dospěl už během prezidentské kampaně po vaší kritice Andreje Babiše?

Dospěl jsem k tomu během voleb po reakci, která byla nesnášenlivá. Dokonce Alena Schillerová mě označila za zrádce, což si říkám, že mi nestojí za to, abych byl takto vnímán. Myslím si, že výsledky voleb ukázaly, že jsem se ve své kritice kampaně Andreje Babiše nemýlil. Nyní nebylo jiné cesty než odstoupit z předsednictva.

A co na to klub

V hnutí ANO zůstanete?

Ano, nezaznělo, že bych měl hnutí opustit. V kraji mám jako hejtman dost práce a rovněž i ve školském výboru Poslanecké sněmovny je toho dost na práci, která mě naplňuje. Chtěl bych nyní trošku odstoupit od klasické politiky k politice konstruktivní, ve které řešíte každodenní problémy.

V poslaneckém klubu ANO a na krajské úrovni se pro vás nic nemění?

Nemění. Co nevím, je, zda poslanecký klub ANO se mnou bude chtít sdílet stejný prostor. Zaznamenal jsem, že v klubu proti mně byl ostrý výstup během úterního jednání, kterého jsem se kvůli nabitému programu nemohl zúčastnit. Pokud to bude jejich přání, v poslaneckém klubu ANO působit nebudu. Řekl jsem i na jednání předsednictva, že naše politika obstrukcí už je příliš silná a k ničemu nevede, nemá žádný efekt. Nechávám to ale na klubu, pokud mu takový princip vyhovuje.

Narážel jste na kritiku ze strany Alena Schillerové, která je předsedkyní klubu ANO. Chystáte se na to, že z její strany zazní apel, abyste odešel?

Bohužel jsem nemohl být v úterý ve Sněmovně. Vím jen, že tam proti mně byly výstupy. Čekám, že se to ještě vůči mně otevře, rád vystoupím a zareaguji. Přijde mi neférové, že se o mně bavili, když jsem se nemohl jednání účastnit. Je tedy možné, že na to ještě dojde. Člověk má vykonávat svůj mandát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, vím, že to zní jako klišé, ale jsem rád, že já tak opravdu postupuji.

Zazněly na předsednictvu výtky k dalším politikům, kteří se vyjadřovali kriticky k Babišově prezidentské kampani?

Nic takového jsem ve středu nezaznamenal, na předsednictvu byla řeč o mně. Vnímám ale, že se řada lidí ohlásila kriticky, to je dobrý posun, že vnitrostranická diskuze se trošku rozvinula.

Co vám na to řekl Andrej Babiš na předsednictvu?

Vůbec nic. Jen se okrajově vyjádřil k jednomu tématu, nechci ale říkat, o co konkrétně šlo. Týkalo se to toho, co jsem definoval jako problémy kampaně.

Proběhla nějaká sebereflexe vzhledem k nepovedené prezidentské kampani?

Prezidentská kampaň byla jedním z témat, která jsme na předsednictvu řešili. Nevím, co probíhalo dál poté, co jsem jednání opustil. Vnímal jsem však, že ne všichni byli s kampaní spokojeni.

Jak kampaň hodnotil Babiš?

To se musíte zeptat jeho. Nechci hodnotit kroky a myšlení Andreje Babiše, to se fakt dělá velmi složitě a komplikovaně.

V jaké kondici na vás působil? Je nakopnutý jet dál, nebo naopak naštvaný a utlumený?

Na předsednictvu na mě působil upozaděným dojmem. Předal slovo panu Havlíčkovi, který jednání řídil. Na mě reagoval jen v bodě, který jsem kritizoval během kampaně. Zdvihl jsem jakousi diskuzi, což je dle mého dobře. Ve straně se má vést pluralitní diskuze, chce to racionální přístup k řešení problémů.

Přiznal na předsednictvu někdo pochybení v kampani?

Více lidí v hnutí, se kterými jsem se bavil, vyjadřovalo ke kampani nespokojenost a vnímali to jako nepodařenou kampaň. Marketing kampaně bohužel útočil na první signální soustavu hrubým způsobem, k čemuž jsme se s Tomášem Macurou vyjádřili. Jak se první část kampaně povedla, kampaň ve druhém kole byla kontroverzní. Bylo přímo odrazující, jak se Andrej Babiš snažil ve druhém kole oslovit voliče. Část voličů šla volit Petra Pavla z důvodu, že jim vadila Babišova kampaň.

Andrej Babiš zůstal poslancem a předsedou ANO. S tím, že hlavními tvářemi budou Alena Schillerová a Karel Havlíček, který bude řídit stínovou vládu. Co na tento model říkáte?

To je v podstatě status quo. S jediným rozdílem, že řízení stínové vlády přebere Karel Havlíček. Nevidím zásadní rozdíl ve vývoji, protože tato trojice rozhodovala i doposud.

Babiš po jednání předsednictva kritizoval vedení SPD a ČSSD, jež mu v kampani nevyjádřila podporu. V podstatě vyhlásil hon na voliče ostatních opozičních stran. Neriskuje tím ANO, že do budoucna nadále nebude mít koaličního partnera?

Snažil bych se spíše oslovit voliče, kteří jsou zklamaní současnou vládou, ale zároveň nejsou zastánci myšlenek SPD či KSČM. Na předsednictvu jsem naopak řekl, že bych raději oslovil voliče jiné sociální skupiny. S řadou mých kolegů hledáme podporu v jiném voličském spektru než u SPD.

Stále upozorňuji na to, kdo bude koaličním partnerem ANO. Tvrdím, že bychom měli usilovat o to, abychom našli svého partnera. V tom vidím budoucnost ANO, ne ve vyluxování voličů. Politika není jen o kampani, ale o reálné práci, kterou pro lidi děláte.

Předseda ANO uvedl, že se chce mediálně stáhnout a v popředí mají být Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem. Směřuje to k polskému modelu vládnutí Jarosława Kaczyńského, který stojí v pozadí oficiální politiky?