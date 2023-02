Ruský podnikatel chce stavět v přírodním parku

Podnikatel ruského původu Alexej Zacharov se dostal do obecné známosti jako majitel zámku v Dolní Olešnici. V roce 2011 přinesla média zprávy o tom, jak šikanuje místní obyvatele. Majiteli zahradnictví, který odmítl Zacharovovi prodat svůj pozemek, shořel skleník. On sám si z přepadení několika muži odnesl doživotní následky. Z veřejně přístupného zámku a oblíbené turistické atrakce se stala nedobytná pevnost obehnaná žiletkovým drátem.

Spolek Šárecké údolí se obává, že podobný osud nyní čeká i bývalé pražské koupaliště v šáreckém přírodním parku. Zacharovova společnost Great Parkland koupila před čtyřmi lety od České republiky pozemky o rozloze 30 tisíc metrů čtverečních. Za pozemek v jedné z nejlukrativnějších částí hlavního města, který je součástí přírodního parku Šárecké údolí, Zacharov zaplatil 14 milionů korun.

Podle územního plánu jde o nezastavitelné území. Přesněji: „Plochu s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň.“

Od třicátých let až do roku 2002 místo sloužilo jako veřejné koupaliště. Legálně na něm smí vzniknout pouze nová zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, pobytové louky nebo nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti. Územní plán připouští i některé menší stavby – například aby na koupališti mohl stát stánek s občerstvením nebo převlékací kabinky.

Zacharov má ale úplně jiné představy. Na svém pozemku chce vytvořit malé jezírko obklopené čtyřmi velkými obytnými budovami, nazvanými honosně Resort Jeseter. Několikapatrové domy mají plnit úlohu „zázemí“ k jezírku, ve kterém údajně budou moci turisté například chytat ryby.

Detaily je možné vyčíst ze žádosti o stavební povolení, které nyní čeká na schválení na stavebním úřadu Prahy 6. Hlavní ze čtyř budov má měřit bezmála 11 metrů. Třípatrový dům rozkládající se na 713 metrech čtverečních má mít kapacitu 8 lůžek. Další tři dvoupatrové domy investor označuje za „bungalovy“ s celkovou kapacitou 12 lůžek.

„Stavebník se tam od začátku snaží umístit de facto hotel se dvaceti lůžky ve čtyřech objektech, k tomu ještě restauraci. Ty budovy vůbec nejsou k provozu toho takzvaného rybníku zapotřebí. On to vlastně otáčí naruby: co je podmínečně přípustné jako nějaká doplňková funkce, to on staví jako hlavní stavbu,“ říká předseda spolku Šárecké údolí David Ptáček.

Zastupuje čtyřicet osm sousedů ze Šáreckého údolí, mezi něž mimochodem patří i primátor Bohuslav Svoboda, kteří se snaží v rámci stavebního řízení stavbě zabránit. Nechtějí, aby na místě bývalého koupaliště vznikla honosná rezidence nechvalně proslulého podnikatele.

Předseda spolku tvrdí, že projekt ruského podnikatele má politickou podporu místní radnice. Dokládá to třeba e-mailovou komunikací s tehdejším místostarostou pro územní rozvoj Jakubem Stárkem, dnešním starostou Prahy 6.

„Davide, o projektu jsem slyšel a viděl jsem ho. Docela se mi líbí. Líbí se mi idea, že se do místa vrátí voda. Stavby jsou malé a jsem daleko radši, než aby se tam pusto usilovalo o výstavbu nějakých bytů,“ napsal předsedovi spolku Šárecké údolí v září 2021 Stárek, tehdejší radní pro územní plánování.

Podle architekty a místní zastupitelky Evy Smutné, která tehdy za TOP 09 byla součástí koalice v Praze 6, stavba jednoznačně odporuje předpisům.

„Je to nezastavitelné území, stavba podobného rozsahu tam nemá co dělat. Mohlo by tam být něco podobného jako koupaliště v Divoké Šárce, ale ne tohle,“ říká Smutná.

Dnes je Smutná v opozici. O stavbě se prý dozvěděla až nyní, od spolku Šárecké údolí.

„Radním pro územní rozvoj byl v té době Stárek. Když to řeknu natvrdo, tak měl asi nějaký zájem, pro který to pustil. Bylo by bývalo dobře, aby to projednala Komise územního rozvoje, tam všechny podobné stavby chodí. To se ale nestalo,“ připomíná Smutná.

Bydlení pro seniory nebo luxusní byty?

Ptáček tvrdí, že Praha 6 schválila Zacharovův projekt, aby na oplátku ruský podnikatel nebrzdil její podnikání.

„Odbor územního rozvoje to schvaluje, říká: ‚Je to v souladu s našimi zájmy v tomto území.‘ V souladu s jejich zájmy je ale především postavit hned vedle developerský projekt seniorského centra Šatovka s padesáti byty,“ říká Ptáček.

Spolek vede s radnicí dlouhodobý spor, protože i tato stavba odporuje územnímu plánu. Radnice tvrdí, že chce statek Šatovka přestavět na levné byty pro seniory. Podle spolku jde ale o luxusní bydlení s wellness centrem a podzemním parkovištěm pro desítky aut, které zasahuje do chráněné přírodní památky. Soud dal spolku za pravdu a účelovou změnu územního plánu zamítl.

Foto: Profimedia.cz Usedlost Šatovka v Šáreckém údolí . V minulosti ji několikrát obsadili squatteři.

„Zacharov je přímý soused, je to on, kdo by je mohl nejvíc zdržovat, navzájem by si tu výstavbu mohli blokovat. Tohle bývalý místostarosta Stárek, který byl jako radní odpovědný za územní rozvoj, několikrát zopakoval i na zastupitelstvu, že už je s ním domluvený,“ dodává.

Zápis jednání zastupitelstva Prahy 6 z listopadu 2019 skutečně dokládá, že tehdejší místostarosta Stárek o projektu Šatovka několikrát řekl, že se všemi jeho sousedy už je domluvený.

„V tuto chvíli se sousedem, který je vlastně na západ od tohoto, tak jsme vlastně na tom záměru dohodnuti,“ říká například podle zápisu Stárek.