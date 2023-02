Rusové by měli být z olympiády vyloučeni, shodují se koaliční poslanci

Ruští a běloruští sportovci by se neměli účastnit Olympijských her v Paříži v roce 2024 a to ani pod neutrální vlajkou. Myslí si to většina členů poslaneckého podvýboru pro sport z řad koalice. Seznam Zprávy dnes jednotlivé členy oslovily.

„Rozporovat jejich účast mi přijde jako to minimum, které můžeme udělat. Olympijská myšlenka je jasná. Byl bych rád, kdyby se i Český olympijský výbor (ČOV) jasně vyjádřil, že sport není nad válkou,“ říká člen podvýboru, poslanec Pavel Klíma (TOP 09).

Obdobný názor má i poslanec a bývalý olympionik Jakub Janda (ODS). „Nevidím jako možné, aby se mezinárodních sportovních akcí účastnil kdokoliv, jehož země se podílí na ruské agresi na Ukrajině,“ uvedl ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

Janda věří, že pokud bude konflikt na Ukrajině pokračovat, tak Mezinárodní olympijský výbor nepřipustí ruské a běloruské sportovce ke startu.

„Nejsem pro bojkot ze strany českých sportovců, ale nedokážu si představit stát na startu vedle někoho, kdo podporuje ruskou invazi. Je to věc vědomí a svědomí,“ dodal poslanec Janda.

Poslanec a člen podvýboru pro sport Michael Kohajda (KDU-ČSL) si také myslí, že by ruští a běloruští sportovci měli být z olympiády vyloučeni.

„Rád bych veřejnosti připomněl případ ukrajinského mistra v destiboji Volodymyra Androščuka, který 25. ledna padl v bitvě u Bachmutu. Tento sportovec se mohl letních olympijských her zúčastnit, kdyby Rusko Ukrajinu nenapadlo,“ připomněl lidovecký poslanec.

Český olympijský výbor vydal v pondělí prohlášení, že s účastí sportovců obou zemí nesouhlasí a je pro zachování dosavadních sankcí. Česká unie sportu na ČOV však tlačí k tvrdšímu postoji proti úvahám Mezinárodního olympijského výboru, jenž prověřuje možnost, jestli by za přísných podmínek mohli tito sportovci pod neutrální vlajkou do Paříže přeci jenom jet.

„Tito sportovci v tuto chvíli reprezentují stát, který vede agresivní válku proti jinému státu a to je z mého úhlu pohledu nepřijatelné. Ruská veřejnost musí pocítit to, že zbytek světa má s chováním jejich země problém,“ uvedl další člen podvýboru Jan Lacina (STAN) a dodal, že i on věří v jasný postoj ČOV.

Naopak předseda hnutí SPD Tomio Okamura by ruské a běloruské sportovce z LOH v Paříži nevylučoval. V minulosti podobné kroky a bojkoty her podle něj k zastavení válek nevedly.

„Podle mého názoru by olympiáda měla lidi spojovat a ne rozdělovat. Myslím, že to, když se vylučují jednotliví sportovci z olympiády, že to může vést v budoucnu i k rozpadu olympijského hnutí a to by bylo v té rozjitřené situaci, která ve světě je, škoda,“ řekl Seznam Zprávám.

Jestli by na protest proti případnému připuštění ruských a běloruských sportovců na hry v Paříži, měli čeští sportovci olympiádu bojkotovat, se oslovení politici zatím vyjadřovat nechtěli.

„To už je velká spekulace. Rád se k tomu vyjádřím, až to nastane,“ řekl Lacina. Podle Klímy bychom nyní měli řešit to, aby k takové situaci vůbec nedošlo. „Tedy aby se Rusové a Bělorusové olympiády vůbec neúčastnili,“ dodal.

Proti úvahám MOV se vymezuje i české Ministerstvo zahraničí. Jan Lipavský (Piráti) chce o věci jednat s Národní sportovní agenturou a Českým olympijským výborem (ČOV). Schůzka by se měla uskutečnit tento týden v pátek.

Fiala během návštěvy na Ministerstvu zahraničí uvedl, že respektuje autonomii sportovního prostředí a rozhodování, které budou dělat příslušné sportovní orgány. Osobně si ale účast ruských a běloruských sportovců v době, kdy Rusko vede válku na Ukrajině, nedovede představit.

V zemi umírají nevinní lidé včetně sportovců, řekl. „Za těchto podmínek mi nepřipadá účast ruských sportovců na olympijských hrách jako dobrý nápad,“ dodal premiér. Proti účasti sportovců obou agresorů je i nově zvolený prezident Petr Pavel.