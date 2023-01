Chcete vstupenky na olympiádu v Paříži? Nejvyšší čas, tady je návod

Kdo se chystá fandit českým sportovcům na olympijských hrách příští rok v Paříži a chce zažít atmosféru největšího sportovního svátku v kulisách Eiffelovy věže, má dva týdny, aby se zapsal do slosování o možnost nákupu vstupenek v první vlně jejich prodeje.

„Olympijské hry v Riu i Tokiu byly daleko, ty tokijské navíc bez diváků kvůli covidovým opatřením. Proto bych si moc přál, aby do Paříže přijelo co nejvíc českých fanoušků podpořit celý náš tým,“ řekl dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.

Důležité je vědět, že vstupenky na olympijské hry v Paříži, které proběhnou od 26. července do 11. srpna 2024, se prodávají novým způsobem. Tentokrát je možné je zakoupit pouze na webové stránce https://tickets.paris2024.org/en/ . Zde je nutné se registrovat a pak mít štěstí ve slosování o šanci vybrat si lístky podle vlastní volby. Pro registraci bude potřeba e-mailová adresu platná do roku 2024, na kterou v únoru či březnu 2023 přijde informace o výsledku losování.

Protože ani 10 milionů vstupenek v cenách od 24 eur nebude pro všechny zájemce stačit. O tom, kdo si vstupenky bude moci zakoupit, tedy rozhodne los. Výhodu budou mít vylosovaní členové Paris 2024 Club , pro které bude otevřené speciální okno od 15. do 18. února.

První fáze prodeje vstupenek vylosovaným zájemcům začne 15. února 2023 a potrvá do 15. března 2023. V prvních čtyřech dnech si tedy budou vybírat vstupenky jen členové Paris 2024 Club, kteří tak budou mít největší výběr. Kdo bude vylosován, tomu organizátoři zašlou e-mail s odkazem k nákupu vstupenek. Na ten pak bude vyhrazeno konkrétních 48 hodin.

Od 15. února do 15. března 2023 bude možné si vytvořit vlastní balíčky vstupenek z aktuální nabídky. Každý vylosovaný zájemce si bude moci zakoupit až 30 lístků a vytvořit z nich nejvýše deset balíčků.

Následně 15. března začne registrace zájemců o nákup ve druhé fázi prodeje vstupenek, v níž budou dostupné i lístky na slavnostní ceremoniály, tedy zahájení a zakončení her. Druhá fáze prodeje začne v květnu 2023.

„Olympijské hry se vracejí po delší době do Evropy a po sto letech znovu do Paříže. Francouzští organizátoři chystají úžasné slavnostní zahájení na Seině, řada sportů se bude odehrávat u nejslavnějších pařížských památek. Atmosféra bude skvělá. Rozhodně bude stát za to ji zažít a podpořit české sportovce na místě,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.