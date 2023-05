Šedivý: Spory mezi ministrem a šéfem armády jsou běžné, ale nemají se vynášet

Zpravidla to bylo v oblasti akvizic. Ne v oblasti modernizace a rozhodování o modernizaci, ale například akvizice, vstupování některých politických názorů do toho, co je lepší, co je horší nebo rychlost akvizice. Poté tam byly pochopitelně otázky personální.

Dále odpovídá za bojeschopnost armády z hlediska výcviku, přípravy vojsk a zároveň udržování materiálního segmentu armády v bojeschopném stavu. Když potom dojde k nějakému rozhodnutí třeba Parlamentu nebo Ministerstva obrany o přípravě nebo realizaci nějaké operace - je jedno, jestli v zahraničí nebo na území České republiky - náčelník generálního štábu s generálním štábem tuto operaci plánuje a řídí. Má své prostředky a do toho z 99 procent ministerstvo nezasahuje. Stejně jako nezasahuje do výcviku, do implementace nově pořizovaných zbraní, vybavení a podobně.

Ano, ale nemělo by se to vynášet navenek. Lidé si to mají vyřešit sami mezi sebou, i když to je někdy složité. Měli by být natolik osobnostmi, že dříve, než do toho konfliktu vstoupí, tak by si měli vyhodnotit, zda vůbec je třeba účelné do něj vstupovat. Někdy náčelník generálního štábu, v tomto případě mluvím ze své zkušenosti, uzná, že třeba jeho důvod je malichernější nebo méně významný než ten, který má ministr.