Senátoři: Milost pro Baláka je nepřijatelná, nic s ní ale nenaděláme

„Zabývali jsme se i doprovodným komentářem prezidenta republiky a shodli jsme se na tom, že to je věc, která se neměla stát. Bylo to velmi negativně vnímáno jak laickou veřejností, tak tou právní,“ řekl Hraba.

S tím souhlasí i senátor Pavel Fischer (bez PP). „To že někdo naplní svoji ústavní pravomoc, to je bezpochyby v pořádku. To, co se ale stalo, bylo, že tu věc začal posuzovat jako soudce. Začal v podstatě komentovat ten případ, a to je těžký faul na justici – popírat základní principy dělby moci,“ řekl na dnešním jednání.