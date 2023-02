„Šetřili na nás.“ Zemanova ochranka chce doplatit peníze

„Když jsme před lety začínali s ochranou prezidenta Zemana, tak jsme ho po konci denního programu odvezli do chráněného objektu (bydliště), který střežil Útvar oddělení bydliště a my jsme mohli službu přerušit a odjet si domů odpočinout. Když se ale prezident přestěhoval do Lán, změnil se nám systém služeb a my museli v Lánech zůstávat nonstop a nesměli vycházet,“ popisují Seznam Zprávám dva bývalí vysoce postavení členové ochranky, kteří střežili prezidenta víceméně po celé obě jeho funkční období. A to 24 hodin denně. O jeho soukromí vědí často více než rodinní příslušníci.

„Dám příklad. Mívali jsme službu od pondělí do čtvrtka. Ráno jsme se sešli na základně na Hradě, a pak jsme byli odveleni na zámek v Lánech. Tam jsme si předali službu, informovali se o dění a plnili úkoly vyplývající z denního programu. Po celou dobu služby, tedy do čtvrtečního večera, jsme se nesměli z objektu vzdálit. Měli jsme odpovědnost za ochranu zdraví a života prezidenta a za dění v celém objektu. Vykazovali jsme sice odpočinek, ale ten se od pracovní doby příliš nelišil,“ říkají nyní již bývalí ochránci hlavy státu.

„Od rána do devíti večer jsme měli normálně placenou službu, od devíti do půlnoci takzvaný dosah na pracovišti, od půlnoci do dvou nebo do tří ráno zase službu a do dalšího rána zase dosah na pracovišti. Takto to bylo rozkouskované kvůli služebnímu zákonu. Rozsah práce byl totožný, ale za službu na pracovišti jsme dostávali jen 35 procent platu,“ uvádějí policisté.