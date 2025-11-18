Bude se šetřit? Babiš si chce otestovat Motoristy ještě před vznikem vlády

Článek
Prioritou tvořící se vlády je momentálně schválení státního rozpočtu pro rok 2026. Nová vláda sice plánuje na papíře zachovat schodek, se kterým počítal Fialův kabinet, ale zároveň si druhým dechem stěžuje, že v plánu hospodaření „chybí“ vyšší desítky miliard.
Pokud by kvůli tomu budoucí ministryně financí Alena Schillerová přišla v prvním čtvrtletí příštího roku s nápadem na zvýšení schodku, mohla by narazit na Motoristy. „Kdyby záleželo na mně, tak já škrtám. Zvýšený schodek si moc neumím představit, protože jsem šel do Sněmovny s tím, že budeme škrtat a zlepšovat veřejné finance,“ říká k tomu čerstvě zvolený šéf rozpočtového výboru Vladimír Pikora.
Pojistka proti rozhazovačnému ANO
Právě on by měl být pojistkou Motoristů, že hnutí ANO nebude příliš rozhazovat. Tuto praktiku ostatně on sám během poslední Babišovy vlády v letech 2017-2021 opakovaně kritizoval. Před šesti lety ekonom Pikora například směrem ke státnímu rozpočtu tvrdil, že „lépe než Babiš by hospodařili i komunisti“ a že návrh rozpočtu je „cár papíru“.
Ačkoliv by Pikora obecně rád škrtal, místo ministryně financí připadne Schillerové. Ta k rozpočtu už dříve uvedla, že je potřeba ho „zreálnit“, protože stávající návrh není v souladu s realitou - ani v případě mandatorních výdajů.
I když v čele ministerstva usedne Schillerová, Motoristé si „pojistili“ důležitý rozpočtový výbor, který nově vede právě Pikora. „Rozpočet je pro nás priorita, proto tam máme pana Pikoru a platí, že v dalších letech chceme snižovat deficit,“ řekl poslanec Matěj Gregor (Motoristé sobě).
Jeho kolegové vysvětlovali tlak na šetření tím, že pokud ekonomika roste, stát vybírá více peněz na daních. „Proč jsme vůbec od Fialovy vlády dostali rozpočet skrývající více jak 350miliardový deficit, když za takového růstu by měl být předložen rozpočet s polovičním schodkem, když už ne rovnou vyrovnaný,“ zamýšlel se před časem šéf poslanců Motoristů Boris Šťastný.
„Bohužel máme pětkrát méně hlasů než ANO“
Podle samotného Pikory je momentálně zásadní, aby byl státní rozpočet hotový k 17. prosinci, s čímž prozatím počítá. První rozpravu o rozpočtu by chtěl na výboru odehrát už 19. listopadu.
„Vyhneme se provizoriu a budeme hospodařit tak, jak je potřeba. Nicméně bude to extrémně těžká práce, protože to, co přichází ze Sněmovny, respektive z vlády, tak tam se objevují neustále nové a nové věci, které nás překvapují,“ naznačuje podobně jako Šťastný, že deficit nemusí být konečný.
Vzápětí ale zmiňuje, že času na schválení rozpočtu je málo a motoristické vize by se měly naplňovat hlavně v dalších letech.
Připomíná také, že Motoristé nezískali ve volbách tolik hlasů, aby si teď mohli v tomto směru diktovat. „Bohužel voliči to rozhodli tak, že máme pětkrát méně hlasů než ANO, a v této situaci se musíme nějakým způsobem přizpůsobit. Kdyby voliči chtěli, tak jsme mohli mít 40 procent a bylo by to strašně snadné. A já bych skutečně chtěl za tři roky vyrovnaný rozpočet,“ dodává.