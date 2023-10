Bartoška i Mašínová. Jaké bylo Pavlovo první předávání státních vyznamenání

Před udělováním vyznamenání měl prezident tradiční projev. V něm zdůraznil úspěchy, jako je vstup do NATO nebo EU. Ocenil také například to, jak Češi přijali uprchlíky z Ukrajiny. Podle něj stát také po delší době vystupuje jednotně směrem do zahraničí. Varoval před nástupem populismu a voláním po vedení silnou osobností.