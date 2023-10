Na Hrad dorazily známé osobnosti. Přijeli Rychetský, Halík a Čepelka

Očekává se účast 700 hostů ve Vladislavském sále, dalších 2000 ve Španělském sále. Ne všichni ale letos na Pražský hrad přijdou. Pozvání odmítl exprezident Miloš Zeman kvůli jinému programu. Zemanův předchůdce Václav Klaus do Vladislavského sálu stejně jako v předchozích letech dorazí.

Rodina z Opavy přijela do Prahy hlavně kvůli návštěvě Pražského hradu. O předávání vyznamenání věděli, ale netušili, že se Hrad uzavře už pět hodin předem.

„Věděli jsme, že tady budou omezení, ale to úplně uzavřou od tří hodin, když se předává v osm? Přijeli jsme z Opavy,“ řekla paní Růžena a odchází pryč. Nebyla jediná, mnoho Čechů i turistů o omezení nevědělo, a policisté tak museli mnoha lidem znovu odpovídat na dotaz, co se to tu děje.