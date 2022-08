Slibovaná podpora domácností není tak štědrá, jak uvedl premiér

Pokud by platila slova premiéra Fialy, tak by se její dávka vypočítala takto: 30 procent jejích příjmů představuje 4800 korun. A stát by jí tak měl přidávat 7200 korun na nájem.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) slova vládního předsedy hájil. Podle něj nešlo o zavádějící informaci, ale zkratku. „Pan premiér byl ještě velmi korektní,“ řekl ministr práce. „Bylo to na místě, aby zazněla jasná informace, kterou je potřeba, aby lidé věděli. Je to svým způsobem uklidňující informace,“ dodal Jurečka.

Potvrdil také, že se zvažuje navýšení normativů, aby stát mohl pomoci více rodinám. „Počítáme, že bychom to změnili k 1. říjnu letošního roku a změna by se počítala tři měsíce zpětně. Zvýšení normativů by se propisovalo pro druhé pololetí tohoto roku,“ uvedl ministr práce bez podrobností, jak se normativy zvýší – to se rozhodne až na základě prognóz Energetického regulačního úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí.