Sněmovna řeší důchodovou reformu. Vůbec nerozumím, proč tady jsme, řekl Babiš

To se nelíbilo poslanci a expremiérovi Andreji Babišovi (ANO), který řekl, že chce jít dnes ve 22 hodin spát, protože ráno brzy vstává a cvičí. „Vůbec tomu nerozumím, proč tady jsme. Měli bychom jít domů – neplacená dovolená červenec srpen – a sejdeme se v září, kdy vláda představí nové programové prohlášení. Ať přijde s novým programovým prohlášením, které bude závazné do října 2025,“ navrhl uprostřed svého projevu, v němž zároveň chválil předchozí vládu – tu svoji.

Podle něj je Evropská unie úplně bez peněz. „Proto tlačí členské státy, aby do té bezedné studny lily další stamiliardy,“ prohlásil. „My tady nechceme tu vlajku EU, která tady od vašeho nástupu je. My tady chceme dvě české vlajky, aby tady byly,“ pokračoval.

To Okamuru neuspokojilo. „Sundejte vlajku EU, která se sem dala po vašem nástupu, většina občanů nedůvěřuje EU! A ta trapnost s tím tričkem, co jste předvedla, to se smějou už všichni,“ začal ji osobně napadat za symbolický dárek ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tomu v pátek při návštěvě Česka předala triko s nápisem „Russia is a terrorist state“ (Rusko je teroristický stát).