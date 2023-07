Noční kvůli konsolidačnímu balíčku? Slovo obstrukce odmítáme, zní z opozice

Uvedla však, že koalice počítá s pokračováním schůze i do příštího týdne. „S ohledem na dosavadní destruktivní chování opozice je pokračování v příštím týdnu velmi pravděpodobné,“ dodala šéfka Sněmovny.

Jako první bod je zařazeno druhé čtení novely zákona o důchodovém pojištění a poslanci ho chtějí projednat dnes stůj co stůj, neboť jeho třetí čtení mají navrženo už na příští týden. Konsolidační balíček přijde na pořad až jako druhý.

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že pokud se bude jednat přes noc, vinou jeho hnutí to určitě nebude. „My jsme už dříve koalici opakovaně vyzývali, abychom si brali pauzy. Je ale vždy tlačil čas. A pospíchají i teď.“ Dodal, že nemá problém strávit ve Sněmovně celé prázdniny.

Něčím takovým ostatně koaliční politici hrozili už dříve. „Podle harmonogramu máme plénum končit 14. července, ale už jsem na klubu avizoval, že pokud bychom to nestihli, tak třetí a čtvrtý týden v červenci bychom se tomu ještě mohli věnovat,“ řekl Seznam Zprávám v půli května tehdejší předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

Opozice už dopředu ohlásila, že konsolidační balíček vládě takzvaně nedá zadarmo. Slovo obstrukce však odmítá. „Je nehoráznost říkat, že my obstruujeme, když se vláda snaží okrást lidi. My budeme věcně diskutovat a rozebírat jejich návrhy,“ uvedl šéf SPD.

„Řada úspor, které naplánovali, je hodně na vodě. My je chceme vysvětlit, a ne jen slyšet ‚nechte to na nás, v září vám ukážeme výsledek‘. I veřejnost chce detailně slyšet, co konkrétní úspory znamenají,“ vysvětlil Havlíček.