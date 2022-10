Spolu a ANO v Praze se shodly na programu kromě sociální problematiky

Zástupci pražské koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a hnutí ANO se na dnešním večerním jednání shodli na většině programových otázek, rozpory nastaly v sociální problematice. Novinářům to po jednání řekli zástupci vyjednávacích týmů. Personálie politici neřešili. Podle lídra Spolu Bohuslava Svobody (ODS) byla diskuse věcná a odborná. Další schůzka by měla být do týdne. Tým Spolu se dnes sešel také s Piráty.