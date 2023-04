Spor o klest ze státních lesů. Smlouva pro miliardáře Pauknera vadí konkurenci

Už od loňska si mnohé firmy například z oblasti teplárenství stěžovaly na to, jak státní firma Lesy České republiky přispěla k monopolizaci celého jednoho energetického odvětví, v němž se jako surovina využívá štěpka vyrobená ze zbytků po těžbě dřeva.

Jde o to, že státní podnik přenechal bez tendru firmě CB-EKO z holdingu Carbounion miliardáře Petra Pauknera absolutní většinu této dřevní hmoty (klestu) – na deset let a za velmi výhodné ceny. Kontrakt za mnoho miliard byl uzavřen v červenci 2021 za bývalého ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka.

Podání podnětu na dotaz redakce potvrdil ředitel Zelené biomasy Pavel Faltýnek. „Jsme přesvědčeni, že zmíněná smlouva poškodila celý trh, a my chceme dosáhnout toho, aby byl nefunkční trh znovu otevřen,“ reagoval na dotaz Seznam Zpráv. Podle Faltýnka se uzavření inkriminované smlouvy na trhu bezprostředně projevilo zdražením klestu a posléze i dřevní štěpky.

„Jste první, kdo mi to říká. Firmu Zelená biomasa ani neznám,“ uvedl Petr Paukner. Jak dodal, s vedením Lesů České republiky 6. dubna osobně jednal, jak obchodní vztah případně vylepšit, například v oblasti logistiky. „Jsem ale přesvědčen, že si všechny své závazky plním,“ říká miliardář Paukner.

Uvedl také, že Lesy ČR mohla k uzavření smlouvy právě s ním vést i jeho dobrá pověst.„Nemám žádný černý flek, já jsem nic žádným divným způsobem nezískal. Já jsem si vydělal pouze tradingem, to znamená, že jsem líp prodával, než jsem nakoupil, nebo jsem kupoval lépe než ostatní,“ prohlásil loni podnikatel Paukner v rozhovoru pro Televizi Seznam a Seznam Zprávy.

Firma Zelená biomasa, jejímž majoritním vlastníkem je podnikatel Jan Mičánek mladší, od Lesů ČR ještě před uzavřením zmíněné smlouvy podle ředitele Faltýnka devět let kupovala klest v objemu 40 až 80 tisíc tun ročně. Teď prý má jako mnohé jiné subjekty problém se k biomase vůbec dostat. Jak firma uvádí, jsou odkázáni jen na menší dodavatele, jakou jsou třeba Vojenské lesy a statky, ti však nemají zdaleka tolik dřevní hmoty jako Lesy ČR, jimž patří zhruba polovina lesních pozemků v Česku.

Firma také zdůraznila, že hodnota desetileté smlouvy je 3,5 miliardy korun, přičemž by mohla být o dalších deset let prodloužena (tedy až do roku 2041). V písemném podání se také uvádí, že Pauknerova firma CB-EKO z holdingu Carbounion, která v této branži dříve vůbec nepůsobila, se rázem stala „dominantním dodavatelem energetické štěpky na daných trzích“.