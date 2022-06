Levně, na deset let a bez tendru. Všechnu cennou surovinu z Lesů ČR má jediná firma

Státní lesy prodaly celou svou produkci biomasy na deset let dopředu bez výběrového řízení společnosti Carbounion Bohemia miliardáře Petra Pauknera.

Na přechod od uhlí k biomase se chystá také automobilka Škoda Auto, která do nových technologií investovala kolem dvou miliard korun. Teplem zásobuje kromě výrobního závodu i další firmy a domácnosti v Mladé Boleslavi. Podle informací Televize Seznam bude od roku 2025, kdy má teplárna přechod na spalování biomasy dokončit, potřebovat zhruba 400 tisíc tun štěpky ročně.

Podle smlouvy, do níž Televize Seznam nahlédla, platila Ško Energo státnímu podniku v loňském roce 48 korun za gigajoule energie obsažené v biomase, v letošním roce 50 korun za gigajoule, a příští rok bude platit 55 korun. Tyto ceny podle informací Televize Seznam z prostředí dřevozpracujících firem odpovídají situaci na trhu.

Jen o několik měsíců později, v červenci 2021, ale státní lesy podepsaly smlouvu se společností CB-EKO, dceřinou firmou Pauknerova holdingu Carbounion Bohemia. Zavázaly se v ní, že do roku 2031 dodají Carbounionu 3,175 až 3,45 milionu tun biomasy.

Současný management Lesů České republiky se k objemovým ani cenovým parametrům smlouvy nechce vyjadřovat s odkazem na obchodní tajemství. „My jsme tu smlouvu zdědili. Co vedlo bývalý management k uzavření této smlouvy, na to se musíte zeptat jich,“ říká obchodní ředitel Lesů České republiky Radovan Srba.

Problém podle něj není ani skutečnost, že Lesy České republiky smlouvu podepsaly bez výběrového řízení. „Podnik Lesy České republiky jako veřejný zadavatel prodeje může smlouvy uzavírat bez výběrového řízení, takže z tohoto pohledu je to v pořádku,“ říká Srba.

Carbounion Bohemia dodává v současnosti Ško Energo i jiným teplárnám uhlí. Zhruba před dvěma lety Pauknera podle jeho slov napadlo, že by se mohl pustit i do byznysu s biomasou.

„Pozoroval jsem trh a viděl jsem, že potřebuju výrobce. No a Lesy České republiky patří k nejvýznamnějším, kromě lesů komunálních a těch, které se vrátily šlechtě a církvi. Tak mě to začalo zajímat,“ vypráví Paukner v sídle své firmy na pražském Václavském náměstí.

O vyšší ceně biomasy pro Ško Energo Paukner slyšel. „Ale ne od Ško Energa, dozvěděl jsem se o tom ve stylu ‚jedna paní povídala‘,“ tvrdí. Důvody, proč státní lesy prodaly na deset let téměř veškerou svou produkci biomasy právě jemu, podle něj mohou souviset s jeho dobrou pověstí.

„Myslím si, že je k tomu mohla vést i spolehlivost, protože nemám žádný černý flek, já jsem nic žádným divným způsobem nezískal. Já jsem si vydělal pouze tradingem, to znamená, že jsem líp prodával než jsem nakoupil nebo jsem kupoval lépe než ostatní,“ vysvětluje.

Kromě výrazně nižší ceny biomasy je smlouva Carbnounionu s Lesy České republiky pozoruhodná i z dalších důvodů. Státní podnik se v ní například zavazuje, že biomasu – klestí, větve a další zbytky po kácení stromů – doveze kupujícímu na hromady ke zpevněným cestám. To je podle šéfů několika lesnických firem, kteří s Televizí Seznam mluvili pod podmínkou anonymity, neobvyklý postup.

„Když klestí sváží jiná firma, než která je štěpkuje, tak si často nedává moc pozor, aby v hromadách nebylo kamení nebo třeba železo,“ vysvětluje majitel jedné z těchto firem, který si nepřál být jmenován. „Když se takové věci dostanou do štěpkovače, mohou stroj hodně poškodit,“ dodává.

Státní podnik Lesy České republiky spravuje zhruba polovinu lesních porostů v Česku. Zatímco před deseti lety prodaly LČR 816 tisíc tun těžebních zbytků, v roce 2020 už to bylo jen 203 tisíc tun. Údaje za loňský rok zatím nejsou k dispozici, ale podle obchodního ředitele LČR se současná produkce pohybuje kolem 300 tisíc tun.

Paukner však tvrdí, že je jí tam pro všechny dost. „Lesy České republiky nám tvrdily, že mají možnost těžit zhruba milion, milion dvě stě tisíc, a to na střednědobé bázi, nejen když je kůrovcová kalamita,“ říká majitel holdingu.

Ško Energo mezitím podle Pauknera s Carbounionem o dodávkách štěpky jedná, k dohodě ale zatím, nedošlo. „My o Ško Energo máme zájem, protože chceme pokračovat v našem smluvním vztahu,“ říká Paukner s odkazem na dosavadní dodávky uhlí do mladoboleslavské teplárny.

Teplárenské sdružení však tvrdí opak. Například teplárna v Plzni, která patří do holdingu EPH Daniela Křetínského, už má podle ředitele sdružení Martina Hájka se sháněním biomasy potíže. „V západních Čechách už je situace poměrně kritická, protože biomasa prostě není a ta teplárna ji samozřejmě potřebuje,“ říká Hájek.

„Firmy, které zajišťovaly seštěpkování a odvoz biomasy do teplárny, tak už to dělat nemůžou, protože to je v uvozovkách prodané,“ popisuje.