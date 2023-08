Stanjura k firmám: Za covidu vás podrželi daňoví poplatníci, teď pomozte vy

Zástupci zaměstnavatelských odborných či poradenských svazů a odboráři na středečním zasedání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny opět zkritizovali ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) za některé body vládního konsolidačního balíčku.

Stanjura uvedl, že poté, co v covidových letech podporovali daňoví poplatníci prostřednictvím státu firmy, je na čase, aby se na ozdravení veřejných rozpočtů podílely i ony.

„V uplynulých letech zaměstnanci a daňoví poplatníci masivně podporovali podnikání. Říkám to zcela otevřeně, byť je to nepopulární. A když současné sumy porovnám se sumami, kterými vám daňoví poplatníci pomohli překlenout ty čtyři roky, není to nic přehnaného,“ řekl zástupcům zaměstnavatelů Stanjura.

Největší kritika zaznívala ke zdanění zaměstnaneckých benefitů. „Česká republika je dnes málo konkurenceschopná, co se týče platových nákladů. Snížení benefitů je hodně málo na to, aby zaměstnavatelé měli aspoň nějaký prostor na to motivovat zaměstnance,“ uvedla Jaroslava Rezlerová z Asociace poskytovatelů personálních služeb.

Podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly zdaněním benefitů vláda uškodí zaměstnavatelům, kteří nabízejí vyšší výdělky a mají podle nich i nastavené benefity. Podle nově dohodnuté podoby balíčku chce vláda u vymezených daňových benefitů zavést souhrnné zastropování na výši poloviny průměrné mzdy. Původně se mělo daňové zvýhodnění benefitů zrušit úplně.

Středula jako příklad uvedl třeba největší českou automobilku Škoda Auto, která je známa svými nadprůměrnými platy a propracovaným systémem zaměstnaneckých benefitů. „Vytvořil se tam ekosystém, který ale bude redukován, takže výnos nebude takový, jaký si představujete, ale nulový nebo spíše záporný,“ upozornil vládu.

Ministr Stanjura kritiku týkající se osekání některých výhod pro zaměstnance odmítl. Naopak za nefér označil argumentaci některých odborů a zaměstnavatelů, že vláda bude benefity rušit, což podle něj není pravda. „Nic takového v tom návrhu nebylo. Je to velmi oblíbená politická metoda - protestuji proti něčemu, co nikdo nenavrhuje, a pak proti neexistujícímu návrhu vznáším protiargumenty,“ rozčílil se na výboru Stanjura.

Minerálky a kojenecká voda nezlevní

Své zájmy přišli na výbor hájit i zástupci Svazu minerálních vod. Byť mezi některými stranami pětikoalice byla tendence přesunout minerální a kojeneckou vodu do nižší sazby DPH, koaličními jednáními to nakonec neprošlo, neboť nebyla shoda na všech pěti stranách vládní koalice.

Jana Ježková ze Svazu minerálních vod uvedla, že nejprve si mysleli, že jde o chybu. Dodala, že zdravé nápoje by měly být ve snížené sazbě nejen kvůli jejich dopadu na zdraví, ale i kvůli dalším dopadům.

„Je zde i sociální dopad - při haváriích, živelních katastrofách, kde se balené minerální vody ve velkém využívají. Ale musíme si říct, že ani v některých oblastech není přístup k pitné vodě a nejsou to jen rekreační oblasti, ve spoustě obcí musíme dělat výjimky z příslušné legislativy o kvalitě vody,“ uvedla Ježková.

Stanjura později novinářům řekl, že dané argumenty už zaznamenal dříve. „V zásadě, pokud zvyšujete daň na nějaký prodej či nějaké služby, tak je zcela logické, že ti, kterých se to týká, argumentují a snaží se zachovat stávající stav. Není to nic špatného, vůbec to nekritizuji,“ uvedl k tomu.

Stanjura: Politická debata je uzavřená

Zároveň dodal, že současná podoba konsolidačního balíčku, včetně vládního souhrnného pozměňovacího návrhu je de facto už výsledná. „Já předpokládám, že maximálně budou ještě nějaké legislativně-technické úpravy, které bude třeba provést v průběhu druhého nebo třetího čtení, ale politická debata je v rámci vládní koalice uzavřená,“ uvedl.

Dodal, že koalice však čeká na všechny pozměňovací návrhy, které předloží opozice. „Důkladně je posoudíme, takže já pak nemohu vyloučit, že bychom některý z návrhů, které přijdou z jejich řad, nemohli podpořit. Mohli, pokud budou rozumné, ale pokud současně budou zachovávat celkový objem snížení deficitu v roce 2024 zhruba o těch 97 miliard a v roce 2025 zhruba o těch 150 miliard,“ řekl.