Stát nechce žádný ruský plyn. Pomoci by mohl nový státní podnik

Když se nedávno ukázalo, že se do Česka nadále dostává ruský plyn, začal stát řešit, jak tomu do budoucna zamezit.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) má za to, že situaci by pomohlo, kdyby vládní kabinet Petra Fialy schválil vznik takzvaného Státního obchodníka s energiemi – jinými slovy zřídit státem vlastněnou a spravovanou společnost, která by měla na starost nákup plynu.

V současnosti není nákup plynu pro tuzemské odběratele centralizovaný, na starost jej mají obchodníci typu ČEZ, innogy či RWE.

„Státní obchodník by nenakupoval plyn z Ruska. Mohl by tedy přispět k omezování dodávek plynu z Ruska do ČR,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí MPO Vojtěch Srnka. S tím, že význam takového podniku pro zajištění stability dodávek a cen plynu podtrhla ruská válka na Ukrajině a z toho plynoucí energetická krize.

O vzniku Státního obchodníka s energiemi se mluví delší dobu. Ač na straně MPO nyní panuje jasná představa o výhodách vzniku „státní plynové firmy“, podle zjištění Seznam Zpráv o těchto důvodech není stoprocentně přesvědčené – alespoň zatím – Ministerstvo financí (MF).

„V tuto chvíli je projekt ve fázi neformálních úvah mezi MPO a MF,“ řekla Seznam Zprávám ředitelka odboru komunikace Ministerstva financí Michaela Lagronová.

Byl by to rezort ministra financí Zbyňka Stanjury, který by státního obchodníka měl případně zakládat. Jedním z hlavních důvodů jsou peníze, vyřešit by se musely i personálie a poměr rozdělení sil ve vedení podniku.

Náklady na rozjezd se odhadují na jednotky stovek milionů korun, museli by se najmout přední experti na obchod s plynem, shoda zatím nepanuje v otázce, které ministerstvo by mělo většinu v představenstvu nové firmy. Úředníci Ministerstva financí si mimo záznam kladou rovněž otázku, jakým způsobem by státní obchodník mohl zaručit a dohlédnout na to, aby mu obchodníci na trhu s plynem nedodávali zboží ruského původu.

Plynárenský expert Vratislav Ludvík je přesvědčený, že Česko státního obchodníka na plyn potřebuje. Nezbytnost je podle něho v tuto chvíli o to aktuálnější.

„Nemělo by se přednostně jednat o obecného obchodníka, ale o dodavatele plynu pro státní instituce a zařízení. Výhoda takového uspořádání je především v bezprostřední kontrole spolehlivosti dodávek plynu, zvláště pak ale výši dosahovaných importních cen. Přímé nákupy a dlouhodobé smlouvy s přímými producenty plynu snižují cenu plynu, jenž nemusí být nakupován přes zprostředkovatele,“ řekl Ludvík Seznam Zprávám.

Foto: Gas Infrastructure Europe, Seznam Zprávy Hlavní plynovody a LNG terminály v Evropě.

S tím podle něho souvisí otázka bezpečnost, do které se promítá i to, že Česko by bylo nulově závislé na plynu z Ruska.

„Vedle zmíněné výhody nižších cen je nutno počítat i s růstem bezpečnosti. Kontrola dodávek plynu pro uvedené státní instituce a orgány zahrnuje i výběr dodavatelů, mělo by tedy být snadné vyvarovat se dovozu z oblastí, které z pohledu našeho státu nelze označit za bezproblémové,“ dodal přední český plynárenský znalec.

Kladně vznik státního obchodníka hodnotí i generální ředitel Českého plynárenského svazu, který jeho roli vidí zejména v zahraničních transakcích.

„Státní obchodník by mohl sehrát pozitivní úlohu při sjednávání například dlouhodobých kontraktů na bázi vláda-vláda. Na domácím trhu se mi zdá, že je mezi obchodníky konkurence dostatečná,“ řekl Seznam Zprávám Josef Kotrba.

Ruský plyn do 🇨🇿 dovážet nepotřebujeme a zásoby na letošní zimu jsme si bez problémů vytvořili bez něj. Tento týden jsme z měsíčních dat ERÚ zjistili, že od října k nám přesto začali někteří obchodníci plyn z Ruska dovážet. Celkem do konce října představuje plyn z Ruska 1,2… pic.twitter.com/RPR40AtAeM — Jozef Síkela (@JozefSikela) November 25, 2023

Česko bývalo na dodávkách ruského plynu téměř zcela závislé. Situace se změnila loni v únoru po vypuknutí ruské agrese na Ukrajině, kdy se Fialově vládě postupně podařilo zmiňovanou závislost srazit na minimální hodnoty.

Z Ruska proudí plyn nadále do Rakouska, Maďarska a na Slovensko, což způsobuje, že v určitých chvílích se surovina ruského původu dostane i do zemí odebírajících jiný než ruský plyn. V případě Česka jde v rámci celkových dodávek o lehce přes jedno procento.

„Tento týden jsme z měsíčních dat ERÚ zjistili, že od října k nám přesto začali někteří obchodníci plyn z Ruska dovážet. Celkem do konce října představuje plyn z Ruska 1,2 procenta celkových dodávek za rok 2023,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

V uplynulých měsících se Česku podařilo dostat pod kontrolu jak plynové zásobníky, tak plynovody.

Šance na slevu

Expert na plyn Vratislav Ludvík míní, že státní obchodník by našel využití zejména u veřejných institucí a úřadů.

„Odběrateli plynu od státního obchodníka by byly subjekty v kompetenci Ministerstev obrany, vnitra, zdravotnictví, školství, spravedlnosti, orgány vlády, Parlamentu a státní správy a další objekty strategického významu. Netroufám si odhadnout, jak velké množství plynu by mohlo být tímto způsobem obchodováno, ale nepochybně se jedná o objemy, které opravňují vznik této nové instituce,“ uvedl Ludvík, na začátku 90. let náměstek pro energetiku na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zřízení státního obchodníka s plynem by podle něho mělo vliv na celý tuzemský plynárenský trh.