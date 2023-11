Komentář: Do Česka teče ruský plyn. No a?

Situace v oblasti dodávek plynu do EU se za posledních 20 měsíců výrazně změnila. Dodávky ruského plynu jsou sice stále pro část evropských odběratelů velmi obtížně nahraditelné, a proto stále pokračují, většina zemí EU včetně Česka však již dostatečnou a dlouhodobou náhradu našla.

Pokračující dodávky ruského plynu do Rakouska, Maďarska a na Slovensko nicméně umožňují i to, aby země dostatečně saturované neruským plynem v určitých momentech ruský plyn dovážely. Právě tuto situaci sledujeme od začátku října také v Česku.

Přibližně od ukončení provozu plynovodu Nord Stream v září loňského roku proudí plyn z Ruska do zemí EU v podstatě na konstantní úrovni okolo 80 mil. m3 denně. Hlavními odběrateli jsou Maďarsko, Rakousko a Slovensko. Množství importovaného plynu z Ruska může převyšovat poptávku v těchto zemích. Takovou situaci obecně řeší plynové zásobníky. Jakmile se však zásobníky naplní, ztrácejí importéři možnost využít tento obecně flexibilní nástroj.

Letos se navíc celkem výrazně do přípravy na zimní sezonu zapojily také ukrajinské podzemní zásobníky, v nichž evropští obchodníci uložili více než dvě mld. m3 plynu. Přestože by zde bylo možné z kapacitního pohledu nadále vtláčet plyn, není to pro obchodníky již dostatečně lákavé obchodní řešení.