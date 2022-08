Stát podal nabídku na zpětný odkup části pozemku k Pravčické bráně

Zámeček Sokolí hnízdo s okolním pozemkem, jak je nyní zakreslen v katastru nemovitostí. To vše je dnes v majetku Paal.

Firma Paal už téměř čtvrtstoletí u Pravčické brány vlastní výletní zámeček s restaurací Sokolí hnízdo. Získala jej na konci 90. let od jiného privátního subjektu. V době socialismu zámeček z 19. století patřil podniku Restaurace a jídelny, po pádu režimu byl zařazen do malé privatizace.

Podnikatel Krenke už předminulý týden ve svém vyjádření pro Seznam Zprávy prohlásil, že nákup pozemku za 86 tisíc korun byl transparentní. Majitel uvedl, že už navíc investoval například do nákladné rekonstrukce toalet.

„To jsou pozemky, kde byly suché záchody a přístupy k nim. Jsou to pozemky pod stavbou, která byla v našem vlastnictví. Není to tak, že bychom koupili pozemek, kde se vybírá vstupné. Suché záchody jsme s obrovskými náklady rekonstruovali. Cena byla stanovená Lesy ČR, o ní jsme vůbec nejednali. Předpokládáme, že to byla adekvátní cena,“ uvedl Krenke ve vyjádření pro Seznam Zprávy.